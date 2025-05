Verlobt? Neues Bild von Paul Janke wirft Fragen auf

Hamburg/Gardasee - Hat Paul Janke (43) sich etwa verlobt? Am Dienstagabend postete der Ur-Bachelor ein Foto in klassischer Antrags-Pose und sorgte damit für Schnappatmung bei seinen Anhängern.

Paul Janke (43) sucht seit Jahren öffentlich nach der Frau fürs Leben, bislang allerdings erfolglos. © Screenshot/Instagram/jankepaul

Lässt Janke seiner Ankündigung etwa Taten folgen? Im Februar veröffentlichte der Hamburger in seiner Instagram-Story ein Bild von sich aus dem österreichischem Skigebiet Ischgl. Der Text dazu: "25. Mai 2025. Perfektes Datum für unsere Hochzeit. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber du hast vier Monate Zeit, mein Schatz."

Die Resonanz war so groß, dass der Promi gar über ein Casting nachdachte. Und nun, kurz vor diesem Datum, folgt das "Verlobungsbild" mit Model Anna Victoria Reiser. Der Ex-Bachelor kniend auf einem Anwesen in Italien, im Hintergrund der Gardasee, eine entzückte Frau, die verliebt auf Janke und dessen Ring herabschaut. Wurde hier wirklich die Frage aller Fragen gestellt?

Das Bild hat der RTL-Star lediglich mit einem Ring-Emoji und einer weißen Taube kommentiert und lässt damit eigentlich keinen großen Raum für Spekulationen - wenn es sich nicht um Janke handeln würde.

Wie TAG24 erfuhr, waren Janke und Reiser am Wochenende als Promi-Models Teil eines Fotoshooting am Gardasee. Das Event wurde von einer Agentur organisiert und richtete sich an Hochzeitsfotografen.

Der begehrte Junggeselle scheint sich also nur einen Scherz erlaubt zu haben.