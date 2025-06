Paul Janke verrät: Diese Reality-Show würde ihn noch reizen

In einer Fragerunde hat Ur-"Bachelor" Paul Janke (43) interessante Einblicke in seine Gedankenwelt gegeben. © IMAGO/Oliver Langel

So wurde der gebürtige Hamburger unter anderem nach den Vor- und Nachteilen seiner Berühmtheit gefragt, die 2012 ihren Anfang nahm, als der 43-Jährige der Protagonist der zweiten Staffel der Kuppelshow war.

Pauls Einschätzung dazu: "Ich muss sagen, dass die Sonnenseiten eindeutig überwiegen. Ich habe so schöne Jahre erlebt, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Deshalb bin ich eher dankbar. Aber klar, was die Liebe angeht, ist es vielleicht ein Tick schwieriger geworden."

Dass er noch immer nicht die Frau fürs Leben gefunden hat, sei für ihn aber kein Weltuntergang. "Es ist nicht so, dass ich mir keine Frau wünsche, aber ich bin kein unglücklicher Single", unterstrich der Auswanderer, der inzwischen auf Mallorca lebt.

Auch über das Thema Nachwuchs sprach Paul. Er betonte: "Ich wollte eigentlich immer Kinder haben, glaube auch, dass ich ein guter Daddy wäre. Ich bin jetzt aber an einem Punkt, wo ich sage, es muss nicht sein." Offen sei er dafür aber in jedem Fall noch, so der Blondschopf.