Im Personalausweis gelogen: So "klein" ist Ex-Bachelor Paul Janke tatsächlich

Hamburg/Mallorca - Paul Janke (41) gilt als der Ur-Bachelor von RTL, auch wenn er das eigentlich gar nicht ist. 2003 war der damals 29-jährige Marcel Maderitsch der erste Junggeselle, der im deutschen Fernsehen Rosen an willige Single-Damen verteilte. Was ebenfalls nicht stimmt, ist seine offizielle Körpergröße, wie er jetzt in einem Q&A auf Instagram verriet.