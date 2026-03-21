Stört Paul Janke sein Image als ewiger Rosenkavalier? "Werde auch in 30 Jahren noch der Bachelor sein"
Hamburg - Obwohl seine Teilnahme mittlerweile schon über zehn Jahre her ist, wird Paul Janke (44) auch heute noch mit der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" in Verbindung gebracht. Er gilt als der "Ur-Bachelor", obwohl er sich 2012 bereits als zweiter Rosenkavalier auf die Suche nach der Liebe begab. Im TAG24-Interview verriet er, warum er das Erbe der Show mit Stolz trägt und auch heute noch immer Rosen verteilt.
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres der Europa Passage in Hamburg malte Paul Janke ein Bild und bastelte dafür eine Rose aus einer Serviette – eine deutliche Anspielung auf das Image, das ihm immer noch anhaftet.
Ob ihn das stört? "Überhaupt nicht. Ich werde auch in 30 Jahren noch der Bachelor sein", betonte der 44-Jährige und zeigte sich damit ausgesprochen gelassen.
Für Janke gehöre die Rose inzwischen einfach zu seinem Job. "Sie hat mich am Ende des Tages ja groß gemacht", erklärte der Entertainer, der, egal wo er ist, stets auch nach Rosen gefragt werde.
Selbst wenn er als DJ gebucht wird, verteile er immer noch Rosen – im Hotel Montemar seien es sogar mal 1000 pro Tag gewesen. Aber anstatt sich darüber zu ärgern, habe er sich inzwischen damit identifiziert.
"Ich verstehe bis heute nicht, dass ich allein mit meinem Dasein Leute happy mache. Aber so lange ich ihnen eine Freude machen kann, bin auch ich happy", so Janke weiter.
Ex-Bachelor verfolgt die neuen Staffeln: "Muss doch wissen, was die Konkurrenz macht"
Paul Janke verfolge auch immer noch die aktuellen Staffeln von "Der Bachelor" oder jetzt "Die Bachelors", wie er TAG24 verraten hat.
"Ich muss doch up to date bleiben, was die Konkurrenz in anderen Städten so macht", scherzte er im Gespräch und fügte hinzu: "Wir kennen uns aber alle und mögen uns auch untereinander. Und am Ende des Tages steht jeder für sich."
Doch wie steht der 44-Jährige eigentlich zum aktuellen Skandal rund um die neue Staffel? Gerüchten zufolge soll einer der Bachelors die Dreharbeiten zur Show vorzeitig verlassen haben – angeblich, weil er sich in eine der Kandidatinnen verliebt und deshalb gegen das TV-Format entschieden hat.
"Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass schon vor Beginn der Show so etwas an die Öffentlichkeit gelangt ist", so Janke. "Ich weiß natürlich nicht genau, wie das verbreitet wurde – ob es vielleicht auch Teil einer Marketingstrategie war oder ob es gewollt oder ungewollt passiert ist."
Der genaue Starttermin der mittlerweile 16. Staffel der RTL-Kuppelshow steht noch nicht fest, soll aber demnächst bekannt gegeben werden.
Titelfoto: Tag24/Madita Eggers