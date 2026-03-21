Stört Paul Janke sein Image als ewiger Rosenkavalier? "Werde auch in 30 Jahren noch der Bachelor sein"

Hamburg - Obwohl seine Teilnahme mittlerweile schon über zehn Jahre her ist, wird Paul Janke (44) auch heute noch mit der RTL-Kuppelshow " Der Bachelor " in Verbindung gebracht. Er gilt als der "Ur-Bachelor", obwohl er sich 2012 bereits als zweiter Rosenkavalier auf die Suche nach der Liebe begab. Im TAG24 -Interview verriet er, warum er das Erbe der Show mit Stolz trägt und auch heute noch immer Rosen verteilt.

Ex-Bachelor Paul Janke (44) beim Auftakt des Jubiläumsjahres der Europa Passage in Hamburg. © Tag24/Madita Eggers

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres der Europa Passage in Hamburg malte Paul Janke ein Bild und bastelte dafür eine Rose aus einer Serviette – eine deutliche Anspielung auf das Image, das ihm immer noch anhaftet.

Ob ihn das stört? "Überhaupt nicht. Ich werde auch in 30 Jahren noch der Bachelor sein", betonte der 44-Jährige und zeigte sich damit ausgesprochen gelassen.

Für Janke gehöre die Rose inzwischen einfach zu seinem Job. "Sie hat mich am Ende des Tages ja groß gemacht", erklärte der Entertainer, der, egal wo er ist, stets auch nach Rosen gefragt werde.

Selbst wenn er als DJ gebucht wird, verteile er immer noch Rosen – im Hotel Montemar seien es sogar mal 1000 pro Tag gewesen. Aber anstatt sich darüber zu ärgern, habe er sich inzwischen damit identifiziert.

"Ich verstehe bis heute nicht, dass ich allein mit meinem Dasein Leute happy mache. Aber so lange ich ihnen eine Freude machen kann, bin auch ich happy", so Janke weiter.