TV-Eklat bei RTL? Bachelor soll Show vorzeitig verlassen! Das sagt der Sender

Köln - Kaum hat RTL die Rosenkavaliere der neuen Staffel von " Die Bachelors " verraten, ranken sich Gerüchte um eine waschechte Sender-Sensation - einer der Neuen soll die Dreharbeiten offenbar vorzeitig verlassen haben!

Die Gerüchteküche um "Die Bachelors" brodelt offenbar so stark, dass RTL sich per Statement melden muss. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gerade erst in dieser Woche hatte Heimatsender RTL verraten, dass in diesem Jahr Sebastian Paul (33) aus Düsseldorf und Tim Reitz (35) aus Köln auf die Suche nach der großen Liebe gehen werden.

Beide suchen nach turbulenten Jahren und teils geplatzten Verlobungen die Frau fürs Leben.

Für einen der beiden könnte das Abenteuer allerdings früher zu Ende gegangen sein ... Laut "Berliner Kurier" soll einer der Bachelors die Sendung nämlich vorzeitig verlassen haben.

Der Grund: Er soll sich Hals über Kopf in eine der Kandidatinnen verliebt und deshalb entsprechend gegen das TV-Format entschieden haben!

Um wen es sich dabei handelt, ist dem Bericht zufolge aber nicht bekannt. Mittlerweile gehen die Spekulationen rund um den Liebes-Exit sogar so weit, dass sich RTL zu einem Statement genötigt fühlt.

In einer kurzen Mitteilung heißt es, dass man sich hinter den TV-Kameras "grundsätzlich nicht an Spekulationen rund um den Verlauf von 'Die Bachelors' beteiligen" wolle.