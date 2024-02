Ur-"Bachelor" Paul Janke verkündet völlig überraschend: "Ich werde Vater"

Hamburg/Mallorca - Damit war nicht wirklich zu rechnen: Ur-"Bachelor" Paul Janke (42) hat am heutigen Dienstagabend völlig überraschend via Instagram verkündet, dass er Vater wird.

In seiner Story schrieb der 42-Jährige: "Was für eine tolle Valentinsüberraschung - ich werde Vater." Dazu setzte der einstige Rosenkavalier das Affen-Emoji, das sich die Augen zuhält. Ist der Blondschopf etwa gar nicht so begeistert?

Okay, Entwarnung! Alle Single-Ladies können durchatmen. Der ewige Junggeselle geht offensichtlich immer noch allein durchs Leben - und der gebürtige Hamburger wird auch nicht Vater!

Der ehemalige Schnittblumenverteiler nahm offenbar eine Nachricht an einen anderen Paul zum Anlass, seine Follower kurz mal ein wenig zu schocken. In seiner Story zeigte der Wahl-Mallorquiner nämlich auch ein Plakat, das am Rande einer belebten Straße zu sehen ist.

Auf dem Plakat ist zu lesen: "Paul, tell your wife about us or I will!!! Happy Valentines Baby. P.S: I'm pregnant. T." (auf Deutsch: "Paul, erzähl deiner Frau von uns oder ich mache es!!! Fröhlichen Valentinstag, Baby. P.S: Ich bin schwanger. T.").

Irgendein Paul scheint gerade in einer ziemlich verzwickten Lage zu stecken - der "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer ist es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit aber nicht.