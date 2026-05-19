Vor Rückkehr als Bachelor: Paul Janke bekommt sein Alter zu spüren

Hamburg - Selbst ein Denkmal der Dating-Welt bekommt mal Tennisarm: Ur-Bachelor Paul Janke (44) bemerkt Alterungsprozesse an sich.

Paul Janke (44) kämpft mit viel Sport gegen das Älterwerden. © Oliver Berg/dpa

"Natürlich merke ich, dass ich nicht mehr 30 bin, sondern mittlerweile Mitte 40", sagte der Reality-Star der Deutschen Presse-Agentur. "Früher habe ich darüber gelacht, wenn ältere Spieler im Fußball gesagt haben: Warte ab, bis du in meinem Alter bist – heute weiß ich genau, was sie gemeint haben."

Ein Beispiel sei, dass man mit drei Stunden Schlaf einfach nicht mehr hinkomme. "Deswegen finde ich es auch nicht ganz so schlimm, nicht mehr ganz so oft bis tief in die Nacht als DJ aufzulegen", sagte der 44-Jährige.

Auch gehörten kleine Wehwehchen mittlerweile dazu. Etwa ein Tennisarm oder Probleme mit der Achillessehne.

Janke betonte aber: Dennoch mache er nach wie vor fünf- bis sechsmal in der Woche Sport. Er trinke auch fast keinen Alkohol. Insgesamt achte er sehr auf seinen Körper.

"Am Ende ist das für mich auch eine Frage der Einstellung zum Leben", sagte der gebürtige Hamburger.