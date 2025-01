Peggy Jerofke teilt zutiefst ehrliche Zeilen: Müssen sich Fans Sorgen machen?

Inzwischen ist das Meldebedürfnis der 47-Jährigen allerdings extrem abgeflacht. Das scheint auch Peggy selbst aufgefallen zu sein, weshalb sie sich am Mittwoch etwas ausführlicher zu Wort gemeldet hat. "Wie geht es euch? Im Moment bekommt ihr mehr oder weniger nur Bilder von mir. Aber in ein paar Tagen bin ich auch hier wieder aktiver", kündigte die viel beschäftigte Gastronomin an.

Hat die TV-Auswanderin indirekt ein neues Abenteuer angekündigt? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Mit der genießt sie aktuell die Zeit, um in Zukunft Vollgas geben zu können. "Aber bevor es wieder so weit ist, denn es wird direkt gleich wieder viel los sein, genieße ich die Zeit mit meiner Familie."

Ohnehin will die Mama der kleinen Josephine in diesem Jahr stärker auf sich selbst achten. "Ich habe es nicht immer so gut hinbekommen meine Prioritäten zu genießen - aber das ist mein Vorsatz in diesem Jahr."

Heißt im Klartext: Ihre Fans müssen sich keine Sorgen machen. Der kleine Rückzug in den sozialen Medien hatte offenbar nur private Gründe.

Trotzdem nahm sich die TV-Bekanntheit zum Schluss noch die Zeit für zwei ausgewählte Community-Fragen. Unter anderem deutete die 47-Jährige an, künftig mehr über ihren Aufenthalt in der Karibik erzählen zu wollen.

Stecken dahinter etwa kulinarische Zukunftspläne?