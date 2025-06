Diese brisanten Details hat Peggy Jerofke ihren Fans jahrelang verschwiegen

Alles in Kürze

Peggy Jerofke und Steff Jerkel krönten ihre Liebe mit der Geburt von Töchterchen Josephine. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Mittlerweile gehören Peggy und Steff bei "Goodbye Deutschland" zum Inventar, ziehen als Publikumslieblinge Sommer um Sommer jede Menge Zuschauer ins eigene Lokal.

Trotzdem dürften viele TV-Fans nicht schlecht aus der Wäsche gucken, dass der 55-Jährige bereits verheiratet war und Peggy auf Mallorca schon ihre zweite Auswanderung lebt.

Das hat Ex-Barbesitzer Steff im Podcast "Truth or Trash - Reality-Stars drehen am Rad" ausgeplaudert. Auslöser für seine damalige Hochzeit mit Ex-Frau Katrin war demnach eine lukrative Wohnung. "Die hast du nur als verheiratetes Pärchen bekommen. Deswegen haben wir damals geheiratet."

Seinen Hochzeitstag wollte er im Nachgang so schnell wie möglich vergessen - zu unschön so manche Erinnerung. "Sie hat geheult, aber nicht vor Freude, als ich da ankam ohne Krawatte und so. (...) Meine Kollegen vom Fußball haben, als wir alle besoffen waren, die Wohnung auch noch mit Kartoffelsalat versaut."