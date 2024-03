Peter Kraus wird 85: "Sugar Baby" hält sich fit und denkt nicht an den Tod

München - Womöglich ist Peter Kraus der lebende Beweis dafür, dass Musik jung hält. Schließlich wird der Sänger, Schauspieler und Entertainer am Montag (18. März) 85 Jahre alt – und er rockt immer noch jede Bühne.

Peter Kraus feiert seinen 85. Geburtstag auf der Bühne. © Tom Weller/dpa

Davon wird man sich an seinem Ehrentag bei seinem Auftritt in der Münchner Isarphilharmonie überzeugen können. "Ich feiere meinen halbrunden Geburtstag dieses Mal mit meinen Fans", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Bei dem Auftritt in seiner Geburtsstadt will er seinen Freund, den Spider Murphy Gang-Chef Günther Sigl (77) und den Gypsy Jazz-Gitarristen Joscho Stephan (45) als Stargäste begrüßen.

Ansonsten erwartet die Zuschauer eine typische Peter-Kraus-Show, bei der er die größten Hits seiner über 65 Jahre langen Karriere präsentieren will. "Sugar Baby" darf natürlich nicht fehlen. "Der Song ist mein Markenzeichen, meine Visitenkarte", sagt er. Im österreichischen Gamlitz, wo er hauptsächlich wohnt, riefen ihm die Leute häufig ein munteres "Hallo Sugar Baby" zur Begrüßung zu – was für ihn völlig okay sei.

"Sugar Baby" mag sein größter Hit und dazu ein zeitloser Klassiker der deutschen Pop-Geschichte sein. Doch darauf reduzieren kann man Peter Kraus nicht. Im Gegenteil.