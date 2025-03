Peter Maffay verpasst eigene Lesung in Leipzig: Hier bekamen die Fans ihn doch noch zu Gesicht

Peter Maffay (75) und seine Ehefrau Hendrikje Balsmeyer (38) signierten in Leipzig fleißig ihr neu erschienenes Kinderbuch. © Christian Grube

Diese stellten in der Grimmaischen Straße nämlich ihr frisch erschienenes Kinderbuch "Anouk und der verrückte erste Schultag" vor.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt und lockte zahlreiche Besucher an.

Viele wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ein signiertes Exemplar des Buches zu ergattern oder einen kurzen Moment mit den prominenten Autoren zu verbringen.

Ursprünglich war für den Vormittag eine Lesung in der Leipziger Stadtbibliothek geplant. Doch Peter Maffay geriet auf dem Weg in die Stadt in einen Stau, sodass seine Ehefrau Hendrike die Lesung alleine durchziehen musste.

Mit ihrem Buch "Anouk und der verrückte erste Schultag" knüpfen Maffay und Balsmeyer an die beliebte Anouk-Reihe an. Die Geschichten richten sich an junge Leser und behandeln auf einfühlsame Weise Themen wie Mut, Freundschaft und den Start in einen neuen Lebensabschnitt.