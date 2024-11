Vom Rockstar zum Landwirt! Peter Maffay verrät Pläne für die Zukunft

Peter Maffay (75) will sich nach seinem Bühnen-Aus auch auf seinen Ökohof konzentrieren. © Ursula Düren/dpa

Er wolle künftig auch "mehr in der Landwirtschaft mitarbeiten", sagte Maffay in der Playboy Special Edition 'How to be a Man'.

"Unsere Stiftung betreibt in Oberbayern einen Ökohof. Da ist jede helfende Hand willkommen. Ich habe zwar wenig Ahnung, aber jede Menge Leidenschaft und guten Willen", so der Musiker.

Im oberbayerischen Weilheim hat der 75-Jährige ein Paradies für benachteiligte Kinder und Jugendliche geschaffen: das Gut Dietlhofen. 2015 erwarb Peter Maffay das 70 Hektar große Gut, das bereits seit den 1980er-Jahren ein zertifizierter Biohof ist.

In dem persönlich geschaffenen Paradies des Altrockers gibt es viel zu entdecken. So treiben sich hier beispielsweise Bisons, Pferde und Alpakas rum.

Im Tabalugahaus, dem Herzstück des Anwesens, können Kinder- und Jugendgruppen mit ihren Begleitern Erlebnisaufenthalte verbringen.