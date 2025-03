Peter Maffay: Im Sommer ändert sich alles für seine Familie

"Anouk fühlt sich schon als Schulkind. Wir haben auch bereits den Schulranzen ausgesucht und sie würde ihn am liebsten jeden Tag in den Kindergarten mitnehmen", erzählt Balsmeyer.

"Aus der Perspektive von Anouk ist es eine große Veränderung in ihrem Leben. Aber sie freut sich schon sehr darauf. Wir haben den Eindruck, dass sie gerne in die Schule gehen wird, weil sie sehr kreativ und kontaktfreudig ist", gibt Maffay zu. "Das wird ein Abenteuer für alle. Vielleicht sind wir als Eltern sogar nervöser als sie."

"Ich musste leider feststellen, dass hier in Bayern die Einschulung nicht so zelebriert wird wie bei uns im Osten", sagt die gebürtige Hallenserin. "Hier geht die Familie am ersten Tag in die Schule mit, aber es gibt kein großes Fest am Samstag davor. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, eine Feier auszurichten."

Die Familie legt großen Wert darauf, bisherige Rituale in den neuen Schulalltag zu übertragen. "Aktuell ist es so, dass wir sie zusammen in den Kindergarten bringen. Das ist ein schöner Spaziergang am See." Am Nachmittag teilen sich die Eltern auf.

Tochter Anouk (6) hat in den vergangenen Monaten "emsig" das Skifahren geübt, erklärte ihr stolzer Papa. © privat

Doch sie sind sich auch der Veränderungen bewusst. "Man ist dann beispielsweise nicht mehr so flexibel in der Freizeitgestaltung. Aber wir wohnen hier so schön im Süden, sodass wir jederzeit rausfahren können. Das machen und leben wir jetzt schon, wenn wir zum Beispiel am Wochenende für zwei Tage zum Skilaufen gehen. Das können wir auch in Zukunft weiterhin so machen."

Erst vor Kurzem waren die drei in den Bergen. Da zeigte sich, wie groß Anouk schon geworden ist. "Als wir neulich zum Skifahren sind, hat sie eine Liste geschrieben, an was wir alles denken müssen. Das war ganz süß", erinnert sich die stolze Mama.

Ihr Mann ergänzt: "Anouk ging systematisch alles durch und hakte alles ab. Ich finde es bemerkenswert, wie ein kleiner Mensch so anfängt, sich selbst zu ordnen."