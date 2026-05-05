Ganz die Mama und der Papa: Wie Maffay-Tochter Anouk ihren Eltern nacheifert

Tutzing – Seit seiner Abschiedstournee 2024 steht für Peter Maffay (76) die Familie im Vordergrund. Vor allem Tochter Anouk (7) hält ihren Papa und ihre Mama Hendrikje Balsmeyer (39) auf Trab und zeigt jetzt schon, dass sie nach ihren Eltern kommt.

Peter Maffay (76) und Hendrikje Balsmeyer (39) haben ihrer Tochter Anouk (7) eine eigene Kinderbuchreihe gewidmet. © imago/Christian Schroedter

"Sie schreibt schon ihre eigenen Anouk-Geschichten, die unseren inhaltlich verdächtig ähnlich sind. Aber es bleibt ja in der Familie! Auf jeden Fall ist es ganz niedlich zu sehen, dass sie mit den Buchstaben, die sie kann, schon jetzt anfängt, Geschichten zu schreiben", erzählt die Autorin stolz im Interview mit TAG24.

"Anouk geht gerne zur Schule. Wenn sie Ferien hat, dann freut sie sich, wenn die Schule wieder anfängt. Ich hoffe, dass sie sich das lange so erhält."

Auch die Musik gehört zu den Hobbys der Erstklässlerin. Sie lernt Klavier und schaut auch gerne mal im Studio bei ihrem Papa vorbei, um mit ihm zu singen.

"Die Tatsache, dass wir nicht mehr ganz so viel unterwegs sind und nicht so viel spielen, schafft natürlich Freiräume, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat."

Und trotzdem bleibe Musik ein zentraler Faktor in unserem Familienleben. "Musik ist einfach eine zusätzliche Sprache, die uns verbindet."