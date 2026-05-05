Ganz die Mama und der Papa: Wie Maffay-Tochter Anouk ihren Eltern nacheifert
Tutzing – Seit seiner Abschiedstournee 2024 steht für Peter Maffay (76) die Familie im Vordergrund. Vor allem Tochter Anouk (7) hält ihren Papa und ihre Mama Hendrikje Balsmeyer (39) auf Trab und zeigt jetzt schon, dass sie nach ihren Eltern kommt.
"Sie schreibt schon ihre eigenen Anouk-Geschichten, die unseren inhaltlich verdächtig ähnlich sind. Aber es bleibt ja in der Familie! Auf jeden Fall ist es ganz niedlich zu sehen, dass sie mit den Buchstaben, die sie kann, schon jetzt anfängt, Geschichten zu schreiben", erzählt die Autorin stolz im Interview mit TAG24.
"Anouk geht gerne zur Schule. Wenn sie Ferien hat, dann freut sie sich, wenn die Schule wieder anfängt. Ich hoffe, dass sie sich das lange so erhält."
Auch die Musik gehört zu den Hobbys der Erstklässlerin. Sie lernt Klavier und schaut auch gerne mal im Studio bei ihrem Papa vorbei, um mit ihm zu singen.
"Die Tatsache, dass wir nicht mehr ganz so viel unterwegs sind und nicht so viel spielen, schafft natürlich Freiräume, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat."
Und trotzdem bleibe Musik ein zentraler Faktor in unserem Familienleben. "Musik ist einfach eine zusätzliche Sprache, die uns verbindet."
Darauf können Fans von Peter Maffay sich freuen
Fans des 76-Jährigen können auch auf neue Musik hoffen. "Ich bin im Augenblick ziemlich oft, mehr als in den vergangenen Jahren, im Studio und sitze an meinen Instrumenten und versuche, etwas Sinnvolles zu komponieren."
Es sei nicht immer einfach, in diese Stimmung einzutauchen. "Aber wenn man das systematisch macht, genauso wie beim Buchschreiben oder anderen kreativen Prozessen, wenn man sich langsam in die Materie reinschraubt, dann wird das richtig geil und macht enormen Spaß. Wenn man damit richtig umgeht, wird man in die Musik reingucken wie in einen Spiegel und sich selber und Inhalte entdecken, die andere Menschen vielleicht dann aufgreifen, um sie für sich selber zu interpretieren."
Im Sommer begibt sich Maffay dann mit den TV-Zuschauern auf einen "Song Trip". Für die ZDF-Reihe ist der Rocker nach Nashville gereist und geht dort den Ursprüngen des Country auf den Grund, wie der Mainzer Sender ankündigt.
Die Ausstrahlung ist für den 7. August geplant.
Titelfoto: imago/Christian Schroedter