Peter Maffay weinte wegen Tochter Anouk auf der Bühne: "Ich war einfach überwältigt"

Tutzing - Peter Maffay (76) erlebt auch nach über 50 Jahren auf der Bühne noch unvergessliche Momente.

Peter Maffay (76) ist 2018 im Alter von 69 Jahren noch einmal Vater geworden. © Christoph Reichwein/dpa

"Bei einem Konzert in Leipzig stand meine kleine Tochter unten an der Bühne. Sie hielt ein Schild hoch: 'Papa, ich hab dich lieb.' Ich konnte zwei Zeilen lang nicht singen, weil mir die Tränen kamen. Ich war einfach überwältigt", erzählt der Rocker im Gespräch mit "t-online".

Maffay wurde 2018 im Alter von 69 Jahren noch einmal Vater. Seine Tochter Anouk, die erst kürzlich ihren siebten Geburtstag feierte, bekam der Musiker mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (38).

Der 76-Jährige schaut auch wegen seiner kleinen Tochter besorgt auf die aktuelle politische Lage. "Wir sind mittendrin in einer Abwärtsbewegung. Kinderarmut, Wohnungsnot, Perspektivlosigkeit – das ist real. Ich bin kein Pessimist, aber ich sehe diese gesellschaftliche Erosion ganz klar. Wir verspielen gerade die Zukunft unserer Kinder", meint Maffay.

Angesichts der Kriege in der Ukraine und in Gaza brauche es einen "weltweiten Konsens, um diese Spirale zu stoppen".