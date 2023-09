21.09.2023 15:15 3.303 Peter Maffay kündigt Abschieds-Tournee an: Plötzlich kommt ein Welt-Star zur Tür rein!

Peter Maffay (74) kündigte am Donnerstag in Köln seine letzte große Tournee an - doch die bestreitet der Deutsch-Rocker nicht alleine!

Von Laura Miemczyk

Köln - Peter Maffay (74) kündigte am heutigen Donnerstag seine letzte große Tournee an - doch die bestreitet der Deutsch-Rocker nicht alleine, sondern mit der Verstärkung eines Weltstars! TAG24 war bei der Verkündung in Köln dabei. Peter Maffay (74) kündigte am Donnerstag in Köln seine letzte große Tournee an. © Rolf Vennenbernd/dpa Peter Maffay blickt auf eine spektakuläre Karriere zurück, hat im kommenden Jahr sein 55-jähriges Bühnenjubiläum und gleichzeitig seinen 75. Geburtstag. Der Deutsch-Rocker feierte in den vergangenen Jahrzehnten unzählige musikalische Erfolge, landete mit 20 Alben auf Platz 1 in den Charts und geht im kommenden Jahr erneut - und zum letzten Mal - auf Tour. Gemeinsam mit seinen acht Band-Mitgliedern - darunter auch Sohn Yaris (19) - ließ Maffay am Donnerstag die Bombe bei einer Pressekonferenz im Kölner Music Store platzen und erklärte, dass die kommende "We Love Rock'n'Roll-Farewell-Tour-2024" auch eine Abschieds-Tournee sei. Peter Maffay Heimliche Hochzeit: Peter Maffay und seine Hendrikje sind schon lange ein Ehepaar! "Alles im Leben hat seine Zeit [...]. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Musik aufgeben will, aber es gibt inzwischen andere Prioritäten", offenbarte der 74-Jährige. Er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, legte der Vater einer vier Jahre alten Tochter seine Beweggründe für die Abschieds-Tour offen und erklärte: "Ich will nichts mehr verpassen." Fans drängt sich da natürlich eine Frage auf: War's das jetzt mit der Musik-Karriere des "Über sieben Brücken musst du gehn"-Interpreten? Peter Maffay und US-Sängerin Anastacia gemeinsam auf "Farewell-Tour" Peter Maffay (74) geht im Sommer 2024 zusammen mit US-Sängerin Anastacia (55) auf Tournee. © Laura Miemczyk Die Antwort lautet: Nein! Denn komplett verabschiedet sich Maffay nicht von der Bühne. "Ich glaube, ich könnte ohne Musik nicht wirklich gut einschlafen abends", betonte er vor den anwesenden Fans und Journalisten und stellte klar, dass Festivals und Einzelauftritte nicht ausgeschlossen seien. Für seine letzte große "Farewell-Tour", die am 21. Juni in Rostock startet, sind im kommenden Sommer zehn große Konzerte geplant - doch der 74-Jährige zieht nicht alleine los! "Alles begann mit einer zauberhaften Anfrage einer Interpretin aus dem Ausland", gab sich Maffay während des Pressetermins zunächst geheimnisvoll, erklärte dann, rasch zugesagt und das Duett "Just You" im Studio aufgenommen zu haben - und enthüllte schließlich auch, mit welcher Künstlerin er denn nun zusammenarbeitet. Peter Maffay Peter Maffay zum Spielen: Sänger wird zur Playmobil-Figur So spazierte wenig später keine Geringere als US-Sängerin Anastacia (55) zur Tür herein, schenkte dem Publikum ein strahlendes Lächeln und begrüßte die Band mit Umarmungen und Küsschen. Die "I'm Outta Love"-Interpretin wird auf der kommenden Tour ihren eigenen Block haben, wie Maffay freudig verkündete. "Ich verspreche mir eine Menge Energie und Dynamik - Sie ist ein Feuerwerk!" Der Vorverkauf für Maffays (74) Abschieds-Tour ist bereits gestartet. Begleitet wird der Deutsch-Rocker von Weltstar Anastacia (55). © Rolf Vennenbernd/dpa Peter Maffay auf "Farewell-Tour": Alle Termine im Überblick Im Rahmen seiner "We Love Rock'n'Roll-Farewell-Tour-2024" hat Peter Maffay (74) zehn Konzert-Termine angesetzt. © Laura Miemczyk 21. Juni: Rostock

22. Juni: Hannover

28. Juni: München

2. Juli: Bremen

4. Juli: Berlin

7. Juli: Hamburg

12. Juli: Köln

16. Juli: Stuttgart

18. Juli: Frankfurt am Main

20. Juli: Leipzig Der Vorverkauf für die Abschieds-Tournee hat bereits begonnen. Tickets gibt's ab 59,95 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Laura Miemczyk