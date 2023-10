Peter Maffay und Frau Hendrikje überraschen Tochter Anouk mit besonderem Geschenk

Durch die gemeinsame Tochter Anouk (4) hat das Paar eine neue Sicht auf die Welt. © Screenshot/Instagram/rike_raeubertochter

"Wir haben Weihnachten sehr intensiv erlebt. Zum einen, weil Anouk jetzt in einem Alter ist, in dem sie Weihnachten richtig mitbekommt. Zum anderen, weil wir nach der Corona-Pandemie wieder die ganze Familie besuchen konnten. Ich schreibe jeden Tag in ein Tagebuch, was Anouk erlebt hat, was wir erlebt haben, um später reflektieren zu können. Und da ist mir einmal mehr klargeworden, wie schön und bedeutungsvoll die Weihnachtszeit ist."



Daraus ist der neue Band entstanden, welchen Anouk aber vorerst nicht zu Gesicht bekommt. "Das Buch, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat sie noch nicht gelesen. Das bekommt sie erst zur Vorweihnachtszeit. Draußen ist es schließlich noch sehr warm und wir wollen 'Die Weihnachtsbäckerei' von Rolf Zuckowski noch ein bisschen von uns fernhalten", sagt die studierte Gymnasiallehrerin lachend.