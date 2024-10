Pia und Zico geben Gesundheits-Update: So geht es Söhnchen Henry nach schwerem Sturz

Köln - Die beiden ehemaligen "Köln 50667"-Darsteller Zico Banach (33) und Pia Tillmann (38) waren nach dem schweren Sturz von Söhnchen Henry (6) in großer Sorge um den Schüler. Nun meldete sich das Paar mit einem Gesundheits-Update bei seinen Fans.

Pia Tillmanns (38) Söhnchen Henry (6) lag nach einem schweren Sturz tagelang im Krankenhaus. © Instagram/piatillmann

Pias und Zicos Community hatte den beiden Reality-Stars in den vergangenen Tagen fest die Daumen gedrückt, dass Henry nach seinem Unfall schnell wieder auf die Beine kommt - und tatsächlich meldeten sich die beiden am Freitag mit tollen Neuigkeiten bei den Fans!

In ihren Instagram-Storys hatte das Paar nämlich ein Gesundheits-Update geliefert, das erfreulicherweise sehr positiv ausfiel!

"Danke, dass ihr alle an uns gedacht und Henry all eure positiven Gedanken und Wünsche geschickt habt", bedankten die beiden sich zunächst, ehe sie verrieten, dass der Sechsjährige das Krankenhaus am kommenden Montag verlassen darf.

"Die Blutung im Kopf ist zwar noch da, aber ist nicht größer geworden und hat laut Arzt keine weiteren negativen Auswirkungen auf seine Gesundheit", berichteten Pia und Zico erleichtert.

Der Kleine habe zwar eine "sehr schwere Gehirnerschütterung" erlitten und müsse sich dementsprechend schonen, dennoch habe Henry neben "mehreren Schutzengeln" auch großes Glück gehabt, "dass nichts Schlimmeres passiert ist."