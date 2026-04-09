Ehe-Aus nach 30 Jahren! Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski scheitert an Sprachbarriere

Köln - Nach über 30 Jahren Ehe lassen sich Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski (65) und die Japanerin Hitomi Koizumi (56) scheiden. Jetzt verrät der 65-Jährige Details.

Hitomi Koizumi (56) und Pierre Littbarski (65) lernten sich in den 1990er-Jahren in Japan kennen. © Imago/Vistapress

Grund für das Liebes-Aus sei nämlich insbesondere die Sprachbarriere gewesen, offenbart "Litti" gegenüber dem Magazin "Bunte".

"Ich glaube, die Kommunikation ist im Endeffekt das Schwierigste gewesen. Sie ist Japanerin. Wir haben nicht in unserer Sprache kommuniziert, sondern Englisch", gibt der 65-Jährige preis.

Dadurch hätte das Paar, das sich in den 1990er-Jahren während eines Engagements des gebürtigen Berliners im Land der aufgehenden Sonne kennengelernt hatte, "Probleme nicht besprechen und dann auch nicht lösen" können, führt der ehemalige Profi des 1. FC Köln aus.

Privat schwebt Littbarski aktuell dennoch auf Wolke sieben. Er habe eine neue Frau an seiner Seite, mit der er sehr glücklich sei, berichtet der einstige Weltklasse-Dribbler.