Ausgerechnet er! Pietro Lombardi und Oliver Pocher treffen Bushidos Erzfeind Abou-Chaker

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Zusammen mit Kumpel Oliver Pocher hat sich Pietro Lombardi jüngst mit Arafat Abou-Chaker getroffen? Zufall oder von langer Hand geplant?

Von Maurice Hossinger

Köln - Ausgerechnet ER! Kurz nach der öffentlichen Beleidigung von DSDS-Juror Bushido (47) in Richtung Pietro Lombardi (33) trifft der - zusammen mit Oliver Pocher (48) - zufälligerweise auf dessen langjährigen Manager Arafat Abou-Chaker (50).

Jahrelang waren Bushido (47, l.) und Arafat Abou-Chaker (50) ein Dreamteam in der Musik-Szene - mittlerweile wird nur noch über Anwälte kommuniziert.
Jahrelang waren Bushido (47, l.) und Arafat Abou-Chaker (50) ein Dreamteam in der Musik-Szene - mittlerweile wird nur noch über Anwälte kommuniziert.  © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die beiden Mitbewohner in der neuesten Podcast-Folge der "Patchwork Boys" verraten haben, hat sich das kuriose Aufeinandertreffen in einem Kölner Restaurant abgespielt.

Schon zu Beginn soll die Stimmung unter den drei Promi-Männern locker und freundlich gewesen sein. "Dann hat er auch direkt freundlich Hallo gesagt und alles", berichtet Pietro.

Sich zuvor begegnet seien "Pie" und Abou-Chaker noch nie - nur innerhalb der Musik-Branche hätte man hier und da mal voneinander mitbekommen.

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Dann schildert der ehemalige DSDS-Sieger, dass die Atmosphäre zwischen Olli und dem Clan-Boss etwas vertrauter gewesen sei. "Bei euch ist auf jeden Fall mehr Bindung da." Wieso und weshalb? Das klärt der Fünffach-Papa nicht auf.

Treffen mit Abou-Chaker als Rache an Bushido und Anna-Maria?

Seit Anfang des Jahres sind Pietro Lombardi und Oliver Pocher zusammen im Podcast zu hören.
Seit Anfang des Jahres sind Pietro Lombardi und Oliver Pocher zusammen im Podcast zu hören.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Stattdessen holt Pietro aus und berichtet, dass dem Ex-Manager von Bushido sogar ein kleines Kompliment über die Lippen gekommen sein soll. "Ich mag dich ja und so" soll Abou-Chaker in Richtung Pocher gesagt haben.

Anders als Rapper Bushido - der mit seinem Ex-Manager wegen persönlicher Fehden vor Gericht gelandet war - kann "Pie" nur Positives über den Charakter des 50-Jährigen finden. "Ich bin wirklich überrascht, also netter Mann."

Weshalb der Berliner überhaupt in Köln unterwegs war, wurde nicht aufgeklärt. Olli Pocher stellte eine Vermutung an: "Ich weiß, wegen Bushido, du bist DSDS-Fan, ne?", soll er laut Pietro in Richtung Abou-Chaker gesagt haben. Der sei vom Joke des Comedians sogar ganz angetan gewesen.

Pietro Lombardi wird gegenüber Oliver Pocher deutlich: "Halt deine Fresse!"
Pietro Lombardi Pietro Lombardi wird gegenüber Oliver Pocher deutlich: "Halt deine Fresse!"

Erst in dieser Woche sind der ehemalige Abou-Chaker-Schützling Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) in ihrem Podcast heftig über Olli Pocher und "Pie" hergezogen, weil sich beide immer wieder abfällig über Ex-Freundinnen äußern würden. Sogar von Pietro als "armer Wurst" war da die Rede ...

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

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