Ausgerechnet er! Pietro Lombardi und Oliver Pocher treffen Bushidos Erzfeind Abou-Chaker

Köln - Ausgerechnet ER! Kurz nach der öffentlichen Beleidigung von DSDS-Juror Bushido (47) in Richtung Pietro Lombardi (33) trifft der - zusammen mit Oliver Pocher (48) - zufälligerweise auf dessen langjährigen Manager Arafat Abou-Chaker (50).

Jahrelang waren Bushido (47, l.) und Arafat Abou-Chaker (50) ein Dreamteam in der Musik-Szene - mittlerweile wird nur noch über Anwälte kommuniziert. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die beiden Mitbewohner in der neuesten Podcast-Folge der "Patchwork Boys" verraten haben, hat sich das kuriose Aufeinandertreffen in einem Kölner Restaurant abgespielt.

Schon zu Beginn soll die Stimmung unter den drei Promi-Männern locker und freundlich gewesen sein. "Dann hat er auch direkt freundlich Hallo gesagt und alles", berichtet Pietro.

Sich zuvor begegnet seien "Pie" und Abou-Chaker noch nie - nur innerhalb der Musik-Branche hätte man hier und da mal voneinander mitbekommen.

Dann schildert der ehemalige DSDS-Sieger, dass die Atmosphäre zwischen Olli und dem Clan-Boss etwas vertrauter gewesen sei. "Bei euch ist auf jeden Fall mehr Bindung da." Wieso und weshalb? Das klärt der Fünffach-Papa nicht auf.