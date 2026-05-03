"Hassliebe": Pietro beschreibt kompliziertes Verhältnis zu Laura

Köln - Sind Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) etwa wieder ein Paar? Im Podcast mit Oliver Pocher (48) sorgt genau diese Frage für Zündstoff.

"Hassliebe": Zwischen Laura Maria Rypa (30) und Pietro Lombardi (33) bleibt das Verhältnis kompliziert. © Bildmontage: Instagram/ lauramaria.rpa, Instagram/ pietrolombardi

Als Pocher im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" Laura ganz selbstverständlich als "deine Freundin" bezeichnet, schaltet Pietro sofort in den Verteidigungsmodus: "Sind wir wieder zusammen, oder was?".

"Das war ein Outing, das es nicht gibt", stellt er klar. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn was Pietro anschließend über seine Ex erzählt, klingt alles andere als abgeschlossen.

"Wir sind ein Extremfall. Einen Tag ist es so, einen Tag ist es so", gibt der Sänger offen zu und wird noch deutlicher: "Hassliebe. Man liebt sich, man hasst sich."

Trotz allem zieht Pietro bei einem Thema eine klare Grenze: die Kinder. Für ihn ist entscheidend, wie später über die Vergangenheit gesprochen wird.

"Ich wünsche mir eigentlich, dass in zehn Jahren Alessio, Leano und Amelio sagen: Okay, mit Mama hat’s nicht geklappt, aber du hast nie schlecht über Mama geredet", so der frühere DSDS-Gewinner.