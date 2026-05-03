"Hassliebe": Pietro beschreibt kompliziertes Verhältnis zu Laura
Köln - Sind Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) etwa wieder ein Paar? Im Podcast mit Oliver Pocher (48) sorgt genau diese Frage für Zündstoff.
Als Pocher im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" Laura ganz selbstverständlich als "deine Freundin" bezeichnet, schaltet Pietro sofort in den Verteidigungsmodus: "Sind wir wieder zusammen, oder was?".
"Das war ein Outing, das es nicht gibt", stellt er klar. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn was Pietro anschließend über seine Ex erzählt, klingt alles andere als abgeschlossen.
"Wir sind ein Extremfall. Einen Tag ist es so, einen Tag ist es so", gibt der Sänger offen zu und wird noch deutlicher: "Hassliebe. Man liebt sich, man hasst sich."
Trotz allem zieht Pietro bei einem Thema eine klare Grenze: die Kinder. Für ihn ist entscheidend, wie später über die Vergangenheit gesprochen wird.
"Ich wünsche mir eigentlich, dass in zehn Jahren Alessio, Leano und Amelio sagen: Okay, mit Mama hat’s nicht geklappt, aber du hast nie schlecht über Mama geredet", so der frühere DSDS-Gewinner.
Trotz Zoff: Laura bleibt für Pietro eine wichtige Person
Für Pietro hat Laura als Mutter seiner Kinder einen wichtigen Stellenwert in seinen Leben. Trotz öffentlichem Zoff hält er fest: "Wenn man gegen seine Ex-Freundin stichelt, stichelt man auch gegen seine Kinder."
Dass ihm Laura nicht egal ist, zeigt auch ein weiterer Satz, der hängen bleibt: "Der wichtigste Punkt ist: Wenn Laura mich morgen anruft und sagt, hey, es brennt, ich bin sofort da."
Dass Fans ständig auf ein Liebes-Comeback hoffen, kommt nicht von ungefähr. Immerhin verbrachten Pietro und Laura Anfang März noch gemeinsam einen Familienurlaub.
Doch kurz darauf folgte wieder Ärger. Und trotzdem ließ Pietro durchblicken, dass die Gefühle nie ganz weg waren: Man fliege schließlich "bestimmt nicht als Kumpels mit den Kindern weg" und habe sich "vor zwei Wochen noch gesagt", dass man sich liebt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ lauramaria.rpa, Instagram/ pietrolombardi