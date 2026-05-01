Pietro Lombardi wird gegenüber Oliver Pocher deutlich: "Halt deine Fresse!"

Köln - Wenige Tage nach ihrer öffentlichen Abrechnung hat sich Pietro Lombardi (33) jetzt schützend vor seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) gestellt. Gegenüber Oliver Pocher (47) wurde er diesbezüglich mehr als deutlich!

Pietro Lombardi (33, l.) und Oliver Pocher (48) sind nicht nur gute Freunde. Sie produzieren auch einen gemeinsamen Podcast mit dem Titel: "Die Patchwork-Boys". © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Influencerin war kürzlich im Netz eskaliert, weil sie sich in Bezug auf den ominösen Haus-Deal und den Eigenanteil an ihrer Social-Media-Karriere nicht richtig dargestellt fühlte. Im "Die Patchwork-Boys"-Podcast verteilte Olli munter Spitzen gegen Laura, Pietro ließ ihn gewähren.

Für die 30-Jährige war das ein absolutes No-Go. Immerhin haben sie und der ehemalige "DSDS"-Gewinner zwei gemeinsame Söhne miteinander. In einer neuen Episode des Talk-Formats schlägt Pie deshalb jetzt versöhnliche Töne an.

Lauras Schritt, ihn nach der Trennung aus dem neuen Eigenheim "herauszukaufen", bezeichnet der ehemalige Pizzabäcker als "mutig". Gleichzeitig betont er, seine Ex-Partnerin in jeglicher Hinsicht schützen und nicht angreifen zu wollen.

Als Pocher im Talk weiter austeilt und von einem Solidar-Bündnis der Verflossenen spricht, wird er von Pietro – anders als in der vorherigen Folge – sofort knallhart ausgebremst. "Ich bin der Erste, der hier sagt: 'Ey Olli, halt deine Fresse. Das sagst du nicht vor mir.'"