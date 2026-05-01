Pietro Lombardi wird gegenüber Oliver Pocher deutlich: "Halt deine Fresse!"
Köln - Wenige Tage nach ihrer öffentlichen Abrechnung hat sich Pietro Lombardi (33) jetzt schützend vor seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30) gestellt. Gegenüber Oliver Pocher (47) wurde er diesbezüglich mehr als deutlich!
Die Influencerin war kürzlich im Netz eskaliert, weil sie sich in Bezug auf den ominösen Haus-Deal und den Eigenanteil an ihrer Social-Media-Karriere nicht richtig dargestellt fühlte. Im "Die Patchwork-Boys"-Podcast verteilte Olli munter Spitzen gegen Laura, Pietro ließ ihn gewähren.
Für die 30-Jährige war das ein absolutes No-Go. Immerhin haben sie und der ehemalige "DSDS"-Gewinner zwei gemeinsame Söhne miteinander. In einer neuen Episode des Talk-Formats schlägt Pie deshalb jetzt versöhnliche Töne an.
Lauras Schritt, ihn nach der Trennung aus dem neuen Eigenheim "herauszukaufen", bezeichnet der ehemalige Pizzabäcker als "mutig". Gleichzeitig betont er, seine Ex-Partnerin in jeglicher Hinsicht schützen und nicht angreifen zu wollen.
Als Pocher im Talk weiter austeilt und von einem Solidar-Bündnis der Verflossenen spricht, wird er von Pietro – anders als in der vorherigen Folge – sofort knallhart ausgebremst. "Ich bin der Erste, der hier sagt: 'Ey Olli, halt deine Fresse. Das sagst du nicht vor mir.'"
Pietro Lombardi kritisiert Laura: "Warum versucht man, mich so darzustellen?"
Die öffentliche Röstung durch die Mutter seiner zwei jüngsten Söhne hat offenbar Spuren hinterlassen und ihre Wirkung nicht verfehlt. Pietro wirkt in seinen Aussagen deutlich nachdenklicher und reflektierter als noch vor einer Woche.
Im Gespräch mit seinem Kumpel betont der frühere Swarovski-Steinleger zudem, dass er eigentlich überhaupt keinen Streit mit Laura wolle. Die Kommentare und Nachrichten im Netz hätten ihm diesbezüglich schwer zugesetzt, wie er offen zugibt.
Leise Kritik an der Abrechnung seiner Ex-Freundin übt Pietro dann aber doch noch. "Warum versucht man, mich so darzustellen?", rätselt der Sänger in Bezug auf das jüngste und mehrere Instagram-Storys umfassende Radikal-Statement von Laura.
Bei der 30-Jährigen hatten die Podcast-Aussagen einen Nerv getroffen. Dass sie von Olli so dargestellt wurde, als würde sie sich – ähnlich wie eine Fußballerfrau – von Pietro finanzieren lassen, wollte sich Laura nicht gefallen lassen. Sie habe sich ihre Karriere ganz alleine aufgebaut.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa