Pietro Lombardi von unbekanntem Mann belästigt? "Wir haben euch alle im Blick, egal von wo ihr kommt!"

"Ich glaube, manche Menschen denken wirklich, unser Haus ist nicht videoüberwacht", fuhr es aus dem Ex-Mann von Sarah Engels (30) heraus, als er seinen verpixelten Verehrer vor der Haustür filmte. "Hier ein junger Herr - macht ein Foto von unserer Haustür." Was der Störenfried allerdings nicht weiß, dass Pietro ihn selbst zur selben Zeit per Handy festhielt.

Eigentlich hat Pietro Lombardi allen Grund zur Freude. Denn erst am heutigen Montag gab der Sänger bekannt, dass seine jüngste Geschäftsidee "Lombi Cola" ab sofort in zahlreichen Supermärkten erhältlich sei.

Mit ernster Miene und drastischen Worten dürfte der 30-Jährige für Eindruck gesorgt haben. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

Dass ihn die Bilder vor seiner Tür nicht so ganz losließen, machte sich auch in seiner nächsten Story bemerkbar. Statt die Bilder an die Polizei Köln weiterzuleiten, erhob der "Call my name"-Interpret noch einmal selbst die Stimme und machte eine Sache mehr als deutlich.

Hätte es sich bei dem Jungen um einen Fan gehandelt, der sich für das Leben des erfolgreichen Sängers und Unternehmers interessiere, wäre für Pietro alles gar kein Problem. Einziges Manko an der Sache: seine Familie!

Die Sicherheit seiner Familienmitglieder sei für ihn das Wichtigste, teilte der 30-Jährige mit. Er akzeptiere und respektiere es einfach nicht, wenn Unbekannte diese Grenzen überschreiten und in die Privatsphäre "reinkommen".

Ihm sei bewusst, dass er aufgrund seines Lifestyles und Auftritten in der Öffentlichkeit viel preisgebe - "aber ich bitte euch: lasst das sein! Unser Zuhause ist unser Zuhause. Wir haben euch alle im Blick, egal aus welcher Ecke ihr kommt", schob der gebürtige Karlsruher hinterher.