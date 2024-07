Nach Instagram-Zoff zwischen Sarah und Pietro: Jetzt mischt sich Dieter Bohlen ein!

Köln - Jetzt schaltet sich der musikalische Ziehvater ein. Nach dem heftigen Streit auf Instagram zwischen den Ex-Eheleuten und Musikstars Sarah Engels (32) und Pietro Lombardi (32), hat sich nun auch Pop-Titan Dieter Bohlen (70) in die Diskussion eingemischt. Der hat für das ehemalige Paar einen Rat.

Kennen sich seit vielen Jahren und sind privat bestens befreundet: Pietro Lombardi (32) und Pop-Titan Dieter Bohlen (70). © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, RTL/Stefan Gregorowius

Im Interview mit BILD machte der DSDS-Chef gleich mal klar, worauf es jetzt ankommt: "Sprecht miteinander und klärt das unter euch".

Heißt: keine öffentliche Schlammschlacht über Instagram mehr. Genau dort hatte sich das einstige Traumpaar am vergangenen Wochenende allerdings einen denkwürdigen Schlagabtausch geliefert.

Sarah hatte Pietro mit einem Post unterschwellig vorgeworfen, Pietro würde seinen väterlichen Pflichten nicht nachkommen. Während Sarah ohne den gemeinsamen Sohn Alessio (9) nach Japan geflogen ist, weilte Pietro mit Alessio auf Mallorca, gab ein Konzert am Ballermann im Megapark.

Die Anspielung von Sarah: Mit den geteilten Fragen ihrer Follower, warum sie Alessio nicht mit nach Japan nimmt und stattdessen bei Papa in der Partyhochburg lässt, wollte sie ihn als schlechten Vater da stehen lassen. Das zumindest glaubt Pietro, der mit mehreren Videos gegen seine Ex-Frau zurückschoss.

"Ich habe dich sieben Jahre lang in Ruhe gelassen, ohne dich anzugreifen. Und jetzt bin ich einmal hier und du stellst so was ins Internet", ätzte der "Señorita"-Sänger. Hinterher machte er seiner Ex-Frau noch den Vorwurf, Alessio würde den jetzigen Ehemann von Sarah, Julian Engels als Papa bezeichnen müssen.