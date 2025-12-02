Pietro Lombardi platzt wegen Kilo-Kritik der Kragen: "Haltet einfach die Schnauze"

Köln - Jetzt sagt Pietro Lombardi (33) Bodyshamern den Kampf an! Im Zuge einiger teils heftiger Reaktionen auf sein aktuelles Körpergewicht bricht der Sänger abermals eine Lanze für deutlich schüchterne Betroffene und wird mehr als deutlich.

In seiner Instagram-Story ledert Pietro Lombardi heftig gegen unnötige Kritik. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Auslöser der Vielzahl an Kritik ist Pietros Auftritt beim "Telekom Starkick 2025" - einem Charity-Fußballturnier in Bonn.

Ohne ikonische Basecap und mit deutlich mehr Kilos auf den Rippen sieht "Pie" wie ausgewechselt aus. Das bleibt auch ein paar wenigen Knallköpfen auf Instagram nicht verborgen.

Manche Kritik stößt dem Sänger dabei aber mehr als übel auf, lässt seinem Unmut darüber freien Lauf. "An mir geht das vorbei - ich habe ein gutes Selbstbewusstsein. Aber solche Kommentare machen etwas mit Menschen, die dadurch eingeschüchtert werden. (...) Jedes Problem hat seine eigene Geschichte. Und wenn ihr die nicht kennt, dann haltet die Schnauze", erklärt er.

Tatsächlich habe er nach eigener Aussage rund 15 Kilo zugelegt in den vergangenen drei bis vier Monaten. Unter anderem seien Fressattacken für seine Gewichtszunahme verantwortlich gewesen, sagt er.