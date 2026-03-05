Pietro Lombardi gesteht eigenes Versagen: Deshalb greift er zu umstrittenem Mittel

Köln - Pietro Lombardi (33) möchte körperlich wieder in Form kommen. Seit Wochen hält er dafür seine Fans auf dem Laufenden. Dass er dabei auf die Abnehmspritze setzt, ist kein Geheimnis - und auch nötig, wie der Sänger verrät.

Pietro Lombardi (33) sagt den Kilos endgültig den Kampf an. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich habe mit der Abnehmspritze angefangen und schäme mich nicht dafür", gibt der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" in einem Gespräch mit "RTL" zu.

Viele würden die Tatsache verheimlichen, dass sie zu dem Hilfsmittel greifen, doch für ihn sei das keine Option gewesen. "Ich war einfach an einem Punkt. Meine Motivation war weg, ich habe mich unwohl gefühlt und ich habe es einfach allein nicht geschafft", führt der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (30) aus.

Doch auch die Einnahme der Abnehmspritze sei für Pietro nicht so einfach gewesen, denn am Anfang habe er "ein bisschen Angst" gehabt, wie sein Körper darauf reagiere.

Bei seiner ersten Spritze habe der einstige "DSDS"-Juror auch ein komisches Gefühl gehabt, wie er gesteht.

"Du spürst, das etwas passiert", so Pietro, der sich aber schnell dran gewöhnt habe und bereits sechs Kilogramm verloren habe.