Wirbel um Fotos: Darum rechnet Pietro Lombardi gnadenlos mit Amiras Bruder ab

Köln - Pietro Lombardi (33) platzt der Kragen! Ziel seiner jüngsten Schimpftirade ist ausgerechnet der Bruder von Amira Aly (33). Im Fokus stehen neuere Urlaubsfotos.

Pietro Lombardi (33) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn ihn etwas stört. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Der Rosenkrieg zwischen Oliver Pocher (48) und seiner zweiten Ex-Frau ist zwar immer noch nicht vorbei, bewegt sich inzwischen aber in deutlich ruhigeren Gewässern als noch vor zwei Jahren.

Einer, mit dem der Comedian trotz des ehelichen Scherbenhaufens immer blendend auskam, war sein Ex-Schwager Ibrahim "Hima" Aly (35).

Der Fitness-Fan wohnte sogar viele Monate gemeinsam mit Olli in dessen Kölner Villa.

Dass Hima erst kürzlich mehrere Urlaubsfotos mit Amiras neuem Partner und Pochers derzeitigem Erzfeind Nummer eins Christian Düren (35) ins Netz stellte, ist für Pietro vor diesem Hintergrund allerdings ein eklatanter Vertrauensbruch.

"Ist unloyal! Ich mag den Hima extrem, aber der Mann lebt bei dir. Der kommt, ohne, dass du da bist, zu dir nach Hause", poltert der "Cinderella"-Interpret in der aktuellen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" mit dem reißerischen Titel "Chaos, Krieg und klare Worte".