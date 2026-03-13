Wirbel um Fotos: Darum rechnet Pietro Lombardi gnadenlos mit Amiras Bruder ab
Köln - Pietro Lombardi (33) platzt der Kragen! Ziel seiner jüngsten Schimpftirade ist ausgerechnet der Bruder von Amira Aly (33). Im Fokus stehen neuere Urlaubsfotos.
Der Rosenkrieg zwischen Oliver Pocher (48) und seiner zweiten Ex-Frau ist zwar immer noch nicht vorbei, bewegt sich inzwischen aber in deutlich ruhigeren Gewässern als noch vor zwei Jahren.
Einer, mit dem der Comedian trotz des ehelichen Scherbenhaufens immer blendend auskam, war sein Ex-Schwager Ibrahim "Hima" Aly (35).
Der Fitness-Fan wohnte sogar viele Monate gemeinsam mit Olli in dessen Kölner Villa.
Dass Hima erst kürzlich mehrere Urlaubsfotos mit Amiras neuem Partner und Pochers derzeitigem Erzfeind Nummer eins Christian Düren (35) ins Netz stellte, ist für Pietro vor diesem Hintergrund allerdings ein eklatanter Vertrauensbruch.
"Ist unloyal! Ich mag den Hima extrem, aber der Mann lebt bei dir. Der kommt, ohne, dass du da bist, zu dir nach Hause", poltert der "Cinderella"-Interpret in der aktuellen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" mit dem reißerischen Titel "Chaos, Krieg und klare Worte".
Pietro Lombardi sieht Mangel an Respekt gegenüber Oliver Pocher
Pietro sieht in der Aktion einen Mangel an Respekt. Spürbar aufgebracht legt er weiter nach: "Das ist geschmacklos. Der kann ja mit ihm cool sein. Der kann mit Christian beste Freunde sein, aber nicht posten. Das ist nicht korrekt! Das macht man nicht."
Nach dem, was Olli alles für ihn getan habe, sei das "einfach nicht in Ordnung". Auf Pochers Kanal war in der Vergangenheit immer wieder mal zu sehen, wie die beiden Männer gemeinsam große Events besuchten, wie etwa den Super Bowl in den USA.
So drastisch wie sein Kumpel sieht der fünffache Familienvater die Fotos, die während einer Reise der Aly-Geschwister zu ihren Wurzeln nach Ägypten entstanden, nicht. Immerhin gehöre Hima als Onkel seiner zwei jüngsten Kinder zur Familie.
Einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Schwager kann sich Olli dann aber doch nicht verkneifen.
"Das ist ja ganz interessant, wenn er dann so bei mir ist, das sieht man gar nicht", sinniert er. Dabei habe Amiras Bruder auch nach der Trennung noch "monatelang" bei ihm gewohnt.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher, Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa