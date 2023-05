Pietro Lombardi schlägt Stefano Zarrella mitten ins Gesicht: "Ich hatte Angst!"

Stefano "Stef" Zarrella (32, r.) zog beim Schlagabtausch mit Pietro Lombardi (30) eindeutig den Kürzeren. © Instagram/pietrolombardi, Instagram/stefanozarrella (Screenshots, Bildmontage)

Schon in der Vergangenheit hatte Pietro immer wieder mit dem Jo-Jo-Effekt zu kämpfen. Noch im April 2022 gab er an, "so dick wie nie" zu sein. Damals war die Rede von rund 106 Kilogramm. Mit viel Fleiß und Schweiß ließ er die Pfunde purzeln - dann wurde er Co-schwanger und die Wohlstandsplauze feierte ihr Comeback.

Nun ackert der "DSDS"-Gewinner von 2011 erneut an seiner Badehosen-Figur. Vor allem für seine Sommershows möchte der 30-Jährige wieder in Form kommen. Gelingen soll ihm dies unter anderem mit einer gesünderen Ernährung… Und Boxen.

Dass der "Cinderella"-Interpret dabei nur so vor Ehrgeiz strotzt, bekam vor allem der jüngere Bruder von Ex-"Bro'Sis"-Sänger Giovanni Zarrella (45) zu spüren. Zusammen mit Stefano (genannt "Stef") traf sich Pie nun im Gym zum Sparring und setzte dabei einen Volltreffer.

Als der Influencer-Koch für einen kurzen Moment seine Deckung vernachlässigte, passierte es. Pietro nahm Maß und platzierte seine linke Klebe direkt auf der Nase seinen "Kontrahenten".

Fun Fact am Rande: In voller Box-Montur und ohne Käppi hatte der gebürtige Karlsruher tatsächlich eine frappierende Ähnlichkeit mit Vitali Klitschko (51)!