Aus bei DSDS: Ist Pietro Lombardi traurig, ersetzt worden zu sein?

Köln - Die neue Jury von "Deutschland sucht den Superstar" steht in den Startlöchern. Einer, der sich hinterm Jury-Pult bestens auskennt, spricht nun über seine Gefühle rund ums Show-Aus.

Alles in Kürze

Pietro Lombardi ist sich sicher, dass Dieter Bohlen den Halbitaliener irgendwann vermissen werde. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Vier lange Jahre war Pietro Lombardi (32) Teil des Expertenteams, das sämtlichen Gesangstalenten und Mehr-oder-weniger-Sängern auf den Zahn gefühlt hatte.

Kaum scheint die neue Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen (71) geformt, meldet sich der einstige Pizzabäcker via Instagram zu Wort.

Als Reaktion auf eine Fanfrage spricht "Pie" nun über seine Gefühle. "Jedes Kapitel geht einmal zu Ende. Traurig? Null Prozent. (...) Ich bin eine sehr loyale Person und war es in den letzten Jahren auch in Bezug auf DSDS. Ich werde immer dankbar sein, egal was kommt. Von mir wird es niemals ein schlechtes Wort geben."

Heißt im Klartext: Der Champion von 2011 weint seiner TV-Geburtsstätte keine Träne hinterher.

Vor seinem Rausschmiss bei RTL wurde heftig über seinen direkten Nachfolger diskutiert. Ausgerechnet Rapper Bushido (46) beerbt den Dreifach-Papa hinterm Jurypult und geht auf große "DSDS"-Reise.