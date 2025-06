Pietro Lombardi und Laura im Glück: Sohn Amelio erlebt wichtigen Meilenstein

Köln - Kaum hat sich bei Sänger Pietro Lombardi (32) und seiner Laura Maria Rypa (29) der jüngste Familienzuwachs so richtig breitgemacht und eingelebt, steht Sohnemann Amelio wegen eines ganz besonderen Meilensteins wieder im Rampenlicht.

Durch die Geburt von Söhnchen Amelio scheint das Familienglück bei Laura (29) und Pietro (32( perfekt. © Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Über Instagram hatte sich die Zweifach-Mama am späten Sonntagabend zu Wort gemeldet, um über ein bedeutsames Ereignis zu berichten.

Voller Stolz haute die Düsseldorferin deshalb in die Tasten, wollte ihre Fans so am putzigen Meilenstein teilhaben lassen.

"Heute wurde unser kleiner Amelio getauft. Ein unvergesslicher Tag voller Liebe, Wärme und besonderer Momente. Mit diesem Schritt beginnt für ihn ein neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe."

Speziell Papa "Pie" geht seinem Nachwuchs als gläubiges Beispiel voran, ließ sich vor geraumer Zeit unter anderem ein kleines Kreuz auf die Brust tätowieren. "Möge ihn das Leben mit Freude, Mut und Geborgenheit begleiten", schreibt Laura in ihrem Post.