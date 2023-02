Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wagen Neustart und warnen ihre Fans

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) haben jetzt einen gemeinsamen TikTok-Kanal. © Montage: TikTok/LauraundPietro

Die frisch gebackenen Eltern des kleinen Leano sind nicht nur als Familie, sondern auch in beruflicher Hinsicht ein eingeschworenes Team. Seit einem halben Jahr betreiben der Sänger und seine Verlobte einen gemeinsamen Podcast, in dem sie über ihren Alltag reden und erstaunlich offenherzige Einblicke in ihre Beziehung gewähren.

Jetzt haben Pietro und Laura das nächste Pärchen-Projekt gestartet: ihren ersten gemeinsamen TikTok-Kanal.

Am Wochenende teilte der DSDS-Juror die Neuigkeit auf seinem eigenen Profil, dem rund anderthalb Millionen User folgen. Und auch Laura kann mit ihren knapp 170.000 Follower bei TikTok bereits eine beachtliche Community vorweisen.

Kein Wunder also, dass der gemeinsame Kanal schon innerhalb der ersten 24 Stunden seines Bestehens großen Anklang fand und allein in diesem Zeitraum mehr als 60.000 Follower sammeln konnte.

Doch wie kommen die wenigen Videos, die bislang online gegangen sind, bei den Fans an? Immerhin sprechen Pietro und Laura in der Profil-Beschreibung eine explizite Warnung aus...