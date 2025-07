28.07.2025 14:12 Pop-Musik oder Ballermann-Kracher? So plant Pietro Lombardi seine Zukunft

Mit seinem neuen Song "OMG" will Pietro Lombardi die Partyinsel Mallorca erobern. Trotzdem will er sich auch in Zukunft musikalisch treu bleiben.

Von Jonas Reihl

Köln/Mallorca - Für seine neue Single "OMG" geht DSDS-Star Pietro Lombardi (33) ganz neue Wege: Im Duett mit Mallorca-Queen Isi Glück (34) will der 33-Jährige künftig den Ballermann unsicher machen. Alles in Kürze Pietro Lombardi plant neue Single mit Isi Glück.

Lombardi bleibt seiner Popmusik-Linie treu.

Der Sänger tritt seit 15 Jahren auf Mallorca auf.

Die neue Single wird am Donnerstag veröffentlicht.

Fans reagieren unterschiedlich auf den neuen Song. Mehr anzeigen Am Donnerstag veröffentlichen Pietro Lombardi (33) und Isi Glück (34) ihre erste gemeinsame Single "OMG". © Georg Wendt/dpa Wer nun aber Sorge hat, Pietro würde seine musikalischen Wurzeln verlassen und fortan nur noch Partymusik machen, der darf aufatmen: Via Instagram hat der Familienvater verraten, dass er seiner bisherigen Linie auch in Zukunft treu bleiben will. "Ich mache natürlich weiter Popmusik - und Partymusik mache ich auch schon lange", antwortet der 33-Jährige einem Fan auf die Frage, ob er sich nun voll auf die für den Ballermann typischen Songs fokussieren wolle. Dass er jetzt einen gemeinsamen Song mit Isi Glück aufgenommen hat, liege vielmehr daran, dass er schon "seit knapp 15 Jahren regelmäßig auf Mallorca" auftrete und es für ihn einfach an der Zeit gewesen sei, "Songs in diese Richtung zu machen", berichtet der Sänger. Pietro Lombardi Pietro Lombardi packt über "Let's Dance"-Drama aus: Hat RTL etwa genug von ihm? Pietro Lombardi Aus bei DSDS: Ist Pietro Lombardi traurig, ersetzt worden zu sein? Während viele seiner Kolleginnen und Kollegen von ihren Fans hart dafür abgestraft werden, wenn sie einen anderen musikalischen Weg gehen, kann Pietro aber auf seine treuen Anhänger zählen. "Ich habe das Glück, dass ihr alle Richtungen von mir akzeptiert. Ich singe Balladen, Pop, Pop-Latino, habe Schlager mit Giovanni [Zarrella, Anm. d. Red.] gemacht - und jetzt auch Partymusik. Alles geht", freut sich der DSDS-Sieger von 2011. Pietro Lombardi und Isi Glück liefern Vorgeschmack auf neue Single bei Instagram Neuer Song kommt nicht bei allen Fans von Pietro Lombardi gut an Die neue Single wird am Donnerstag um 23.59 Uhr veröffentlicht. Einen kleinen musikalischen Vorgeschmack auf den Track liefern Pietro und Isi Glück auf ihren Instagram-Kanälen. Die ungewohnten Töne kommen allerdings nicht bei allen Anhängern des 33-Jährigen gut an. Während die einen meinen, das Lied sei "mega" und "ein Ohrwurm garantiert", finden andere, dass die Partymusik nicht zum Stil des Sängers passen würde. "Du kannst sooo viel mehr", urteilt etwa eine Userin.

Titelfoto: Georg Wendt/dpa