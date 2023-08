Pietro Lombardi verursacht Ausnahmezustand in Sachsen: "Ich hab keine Worte"

Bad Elster/Köln – Was für ein Abend! Pietro Lombardi (31) hat im beschaulichen Bad Elster für einen echten Ausnahmezustand gesorgt.

Pietro Lombardi (31) hat ein Konzert im ausverkauften Naturtheater Bad Elster gespielt. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

Den DSDS-Star hat es am gestrigen Freitag im Zuge seiner Sommer-Tournee in den rund 4000-Seelen-Kurort an der sächsischen Grenze zu Tschechien verschlagen.

Bei Instagram hielt er seine rund zwei Millionen Follower schon vor der großen Show am Abend auf dem Laufenden und zeigte die noch leeren Zuschauerränge im überdachten Naturtheater.

"Heute wird sehr, sehr krass", war sich Pietro sicher. So konnte der "Phänomenal"-Interpret mit "full house" rechnen. Und tatsächlich waren wenige Stunden später alle rund 1500 Plätze lückenlos besetzt.

Vielen Fans reichte es jedoch nicht, den Sänger von den Zuschauerrängen aus zu feiern. Sie stellten sich nach der Show zu später Stunde im Ausfahrt-Bereich der Open-Air-Arena auf und jubelten ihrem Idol lautstark zu.

Tatsächlich hatten sich so viele Menschen versammelt, dass Security-Mitarbeiter alle Hände voll damit zu tun hatten, die Masse hinter den eigens angebrachten Absperrungen zu halten. Pietro schien das Spektakel aus der Sicherheit seines Autos hinaus sichtlich zu genießen.