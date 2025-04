Pietro Lombardi: Alkoholgeständnis am Ballermann, damit hat wohl keiner gerechnet

Mallorca (Spanien) - Am Wochenende feierte der "Megapark" auf Mallorca seine große Saisoneröffnung. Mit dabei: Pietro Lombardi (32). Nach seinem Auftritt sorgte der Sänger mit einem unerwarteten Geständnis für Aufsehen!

Pietro Lombardi (32) stand am Wochenende beim großen "Megapark"-Opening auf der Bühne. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

Auf der Bühne mutiert der sonst so schüchtern wirkende "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger von 2011 regelmäßig zur Rampensau. Mit seiner ehrlichen Art hat er selbst beim sehr speziellen Ballermann-Publikum einen Stein im Brett.

Während sein Kumpel Oliver Pocher (47) vor einiger Zeit noch lautstark ausgebuht wurde, hatte Pietro das Partyvolk vor Ort voll im Griff. Und das komplett nüchtern, was ihn wohl von vielen seinen Kollegen aus der Musikbranche unterscheidet.

In den Reihen der Zuschauer floss der Alkohol zwar wie gewohnt in Strömen, doch davon ließ sich der gebürtige Karlsruher nicht anstecken - er blieb "trocken". Und das nicht erst seit gestern, wie er im Anschluss an seine Performance im "Bild"-Interview erklärte.

Laut eigener Aussage verzichtet der "Bella Donna"-Interpret nämlich schon sein Leben lang auf den Genuss von Hochprozentigem. "Mir hat man das nie verboten, aber ich hatte einfach nie den Drang danach", gestand Lombardi. Doch damit nicht genug …