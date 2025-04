Schon wieder ohne Laura im Urlaub: Darum ist Pietro Lombardi nur mit Alessio verreist

Antalya - Während viele Familien über die Osterferien gemeinsam verreisen, ging es für Pietro Lombardi (32) vor einigen Tagen lediglich in Begleitung seines ältesten Sohnes Alessio (9) in den Urlaub. Aber warum verbringen der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) die Ferien voneinander getrennt?

Pietro Lombardi (32) ist zurzeit nur mit seinem ältesten Sohn Alessio (9, l.) im Urlaub. © Instagram/PietroLombardi

Um etwaige Spekulationen direkt im Keim zu ersticken: der Haussegen zwischen dem On-off-Paar hängt keinesfalls schief, stattdessen hatte es ganz andere Gründe, warum Pietro schon wieder ohne seine Liebste und augenscheinlich nur in Begleitung seines "Großen" in den Süden geflogen war.

Das schilderte Pietro seinen rund zwei Millionen Instagram-Fans am Montagabend in seiner Story, nachdem er seine Community mal wieder zu einer Fragerunde eingeladen hatte. "Wieso ist Laura nicht dabei?", hakte ein Fan nämlich ganz genau bei dem Türkei-Urlauber nach, woraufhin Pie erklärte, dass seine Verlobte bereits im vergangenen Jahr eine Schiffsreise mit ihren Eltern gebucht habe, die leider genau in den Zeitraum seiner Türkei-Reise gefallen sei.

"Das hat sich ein bisschen überschnitten. Aber deswegen waren wir ja drei Tage in Paris", offenbarte der ehemalige DSDS-Juror, der seinen Anhängern vor einigen Tagen einige Einblicke in den Frankreich-Trip gegeben hatte. "Es war wunderschön, die Zeit, wir haben sehr viel Spaß gehabt."

In der Türkei lassen es sich Pietro und Alessio derzeit also nur zu zweit gut gehen und genießen dort ein wenig Papa-Sohn-Zeit, ehe die Familie im Sommer dann wieder eine gemeinsame Reise plant, wie der 32-Jährige außerdem verriet.