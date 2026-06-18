Sie wurde nur 31 Jahre alt: Pietro Lombardi trauert um Familienmitglied
Köln - Schwerer Verlust für Pietro Lombardi (34) und seine Familie! Der Sänger und ehemalige DSDS-Juror trauert aktuell um seine Cousine, die nur 31 Jahre alt geworden ist.
Mit einem emotionalen Beitrag hat der Dreifach-Papa die traurige Nachricht am Mittwochabend mit seinen Fans geteilt.
Darin zu sehen: ein Kinderfoto des Halbitalieners und seiner Cousine. "Heute ist meine kleine Cousine mit nur 31 Jahren von uns gegangen. Dieses Foto zeigt uns als Kinder. Ich als kleiner Junge und sie noch als Baby", schreibt "Pie" vorne weg.
Angesichts des zuckersüßen Fotos der beiden lässt Pietro die Gedanken schweifen und denkt an die gemeinsame Kindheit zurück. "Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden."
Wie der Ex von Laura Maria Rypa (30) im Rahmen seines Trauer-Statements verrät, habe seine jüngere Cousine seit langer Zeit an einer unheilbaren Krankheit gelitten.
Pietro Lombardi und Familie "dankbar für gemeinsame Zeit und Erinnerungen"
"Sie hat lange und tapfer gegen eine schwere Krankheit gekämpft. Nun hoffen wir, dass ihr Leiden ein Ende gefunden hat und sie an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht ist", schreibt der 34-Jährige.
Trotz der starken Trauer innerhalb seiner Familie sei man dankbar "für die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen, die für immer bleiben."
An welcher Krankheit seine Cousine gelitten hatte, verrät Pietro nicht. Stattdessen will der Podcaster vielmehr verdeutlichen, was jüngst in ihm vorgehe und womit er hinter den Kulissen zu kämpfen habe.
"Ihr viel zu früher Abschied erfüllt unsere Familie mit tiefer Trauer", offenbart Pietro.
Momenten erholt sich der ehemalige Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" außerdem von einem schweren Autounfall nahe der Kölner Südstadt - bei dem sein Auto beinahe einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hatte.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi, Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa