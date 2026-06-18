Sie wurde nur 31 Jahre alt: Pietro Lombardi trauert um Familienmitglied

Köln - Schwerer Verlust für Pietro Lombardi (34) und seine Familie! Der Sänger und ehemalige DSDS-Juror trauert aktuell um seine Cousine, die nur 31 Jahre alt geworden ist.

Mit diesem süßen Kinderfoto trauert Pietro Lombardi um seine jüngere Cousine. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Mit einem emotionalen Beitrag hat der Dreifach-Papa die traurige Nachricht am Mittwochabend mit seinen Fans geteilt.

Darin zu sehen: ein Kinderfoto des Halbitalieners und seiner Cousine. "Heute ist meine kleine Cousine mit nur 31 Jahren von uns gegangen. Dieses Foto zeigt uns als Kinder. Ich als kleiner Junge und sie noch als Baby", schreibt "Pie" vorne weg.

Angesichts des zuckersüßen Fotos der beiden lässt Pietro die Gedanken schweifen und denkt an die gemeinsame Kindheit zurück. "Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden."

Wie der Ex von Laura Maria Rypa (30) im Rahmen seines Trauer-Statements verrät, habe seine jüngere Cousine seit langer Zeit an einer unheilbaren Krankheit gelitten.