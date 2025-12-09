"Pitch Perfect"-Schauspielerin und ihre Partnerin erwarten zweites Kind

Los Angeles - Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (45) und ihre Frau Ramona Agruma (42) werden zum zweiten Mal Eltern. Auf ihren Instagram-Kanälen " ramonaagruma " und " rebelwilson " veröffentlichten die werdenden Mütter am Montag ein liebevolles Video und verkündeten die freudige Botschaft.

In wenigen Monaten ist es so weit - Rebel Wilson (45) und ihre große Liebe Ramona Agruma (42) erwarten ihr zweites Kind. © Fotomontage/Instagram/ramonaagruma/Instagram/rebelwilson

Die "Pitch Perfect"-Darstellerin hatte die 42-jährige Modedesignerin Ende 2021 durch Freunde kennengelernt, berichtet "People".

Durch gemeinsame Telefonate und Treffen seien sich die Frauen näher gekommen. Im Juni 2022 wagte die 45-Jährige den Schritt in die Öffentlichkeit und verkündete ihr neues Liebesglück. Nur wenige Monate nach der Liebes-Offenbarung folgte das erste gemeinsame Kind.

Ihre gemeinsame Reise begann in Disneyland. Mit einem Pärchen-Foto eröffneten sie symbolisch das Instagram-Video. Daraufhin folgte ein rührendes Baby-Bild ihrer Tochter Royce Lillian (3), die 2022 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam.

Der Beitrag endete mit einem positiven Schwangerschaftstest und einem kugelrunden Bauch. Anders als bei ihrem ersten gemeinsamen Kind wird Agruma den zweiten Nachwuchs selbst austragen, erklärte "t-online".

"Die schönste Nachricht in unserer Familie. Bald sind wir zu viert! Baby Nummer 2 ist unterwegs", schrieben die werdenden Mütter unter ihrem Post, wo viele Follower die Nachwuchs-Nachricht begeistert begrüßten.