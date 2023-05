Playmate Annetta Negare bekommt vermissten Koffer zurück - und wird böse überrascht!

Playmate Annetta Negare (30) hat ihren Fans am Mittwoch bei Instagram erzählt, dass sie beklaut wurde. © Fotomontage: Instagram/annetta_negare

Am Mittwochmorgen meldete sich die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story bei ihren Fans, schrieb zunächst: "Wir haben unseren Koffer wieder - leider wurden alle wertvollen Sachen daraus geklaut. Unser Koffer wurde durchgewühlt, viele Sachen fehlen."

Später, als Annetta zusammen mit Ehemann Tobi (43) auf dem Weg zum Berliner Flughafen war, um eine Anzeige zu erstatten, ging sie noch einmal ins Detail.

"Leute, es fehlt so viel! Die haben meinen Tom-Ford-Duft geklaut, meine Schuhe, meine Louis-Vuitton-Tasche, meinen Kosmetikbeutel, wo mein ganzer Schmuck drin war", zählte die Blondine auf.

Weiter erklärte sie: "Es ist so ein ekliges Gefühl, wenn du den Koffer aufmachst und weißt, dass du den so nicht gepackt hast. Ich bin so sauer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll."

Sie wolle "ganz genau wissen", wer den Koffer alles hatte, wo er zuletzt war und wie lang, verdeutlichte die werdende Mutter. "So will man wirklich nicht in den Tag starten. Das ist einfach scheiße!", unterstrich die langjährige Wahl-Hamburgerin.