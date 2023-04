Playmate Annetta Negare ist schwanger! "Wir sind so glücklich"

Hamburg/Berlin - Was für süße Nachrichten! Playmate Annetta Negare (30) ist schwanger. Die blonde Schönheit hat sich künstlich befruchten lassen.

Schon lange wünschten sich das "Playboy"-Häschen und ihr Ehemann Tobi (43), mit dem sie bereits seit 2018 verheiratet ist, Nachwuchs - lange Zeit ohne Erfolg.

"Wir haben es schon lange versucht, es hat aber auf natürlichem Weg nie geklappt. Ich musste deshalb auch nie verhüten", erklärte die 30-Jährige gegenüber der "Bild".

Also entschieden sich die beiden dafür, es nicht weiter auf dem "natürlichen Weg" zu versuchen, führte die Hamburgerin aus.

"Jetzt haben wir uns ärztlich beraten lassen und eine Kinderwunschklinik in Lübeck aufgesucht. Mit einer künstlichen Befruchtung bin ich nun endlich schwanger", berichtete das Model überglücklich.

Die werdende Mutter sei bereits in der 14. Schwangerschaftswoche. "Wir sind so glücklich, wissen aber noch nicht, was es wird. Wir freuen uns natürlich sowohl über einen Jungen als auch über ein Mädchen", bekräftigte Annetta.

Bisher gehe es der Tochter moldawischer Eltern auch richtig gut - unter Übelkeit oder den klassischen Heißhungerattacken leide die "Miss November 2014" glücklicherweise (noch) nicht.