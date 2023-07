Playmate Annetta Negare gibt Baby-Update: "Der Countdown läuft"

Mit einer künstlichen Befruchtung funktionierte es am Ende dann aber doch noch. Annetta und Ehemann Tobi (43) erwarten ein Mädchen .

Stolz präsentiert das einstige Nackedeimodel in einem Reel nur mit Unterwäsche bekleidet ihren inzwischen rund gewachsenen Babybauch und liebkost ihn liebevoll mit einer Hand, während sie sich filmt.

Für heißeren Content bittet Annetta ihre Fans zur Kasse. © Screenshot/Instagram/annetta_negare

Anders als noch vor einem Jahr präsentiert sich Annetta inzwischen weitestgehend angezogen auf Instagram.



Im Februar 2022 hatte das ehemalige Playmate verkündet, ihre Fans nur noch auf der Bezahl-Plattform "OnlyFans" mit sexy Content zu beliefern. Der Grund: "Instagram bremst meinen Account aufgrund meiner sexy Bilder immer wieder aus", erklärte die damals gegenüber "Bild".

Über zusätzliche Dienstleistungen der 30-Jährigen - drunter Sexting und allerhand anderer Ferkeleien - können sich VIP-Fans freuen, die gerne tief in die Tasche greifen. Auch auf weiteren Plattformen liefert Annetta erotische und vor allem kostenpflichtige Bilder. Stets unter falschem Namen, versteht sich.

Ganz anders auf Instagram. Dort findet man - zumindest auf ihrem verifizierten Profil - eine fast schon keusche Annetta vor. Statt ihren perfekt in Szene gesetzten nackten Körper in die Kamera zu halten, präsentiert sie vorzugsweise stylische Restaurants, leckere Speisen, Mode und was die Blondine sonst noch gerne mag.