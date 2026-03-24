Plötzlich zwei Löcher in den Wangen: Reality-Sternchen lässt sich Grübchen operieren
Köln - Ex-"Temptation Island VIP"-Teilnehmerin Brenda Brinkmann (22) hat ihre Community jüngst mit einem ungewöhnlichen Eingriff überrascht, den sie an sich vornehmen ließ: Die Reality-TV-Darstellerin ließ sich künstliche Grübchen in die Wangen operieren.
Das zeigte Brenda ihren mehr als 130.000 Fans kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal und präsentierte dort voller Stolz das Ergebnis, das so jedoch noch nicht "final" sei, wie sie erklärte. "Es werden keine Löcher in meinem Gesicht bleiben", erläuterte das Reality-Sternchen nämlich.
Bei dem Eingriff wurde nach Brendas Schilderungen mit einem Faden der Muskel in ihren Wangen fixiert, wobei man "hoffe, dass mit dem Faden quasi ein Loch im Muskel erzeugt wurde", wodurch dann das Grübchen entstehe.
Noch befinden sich an den operierten Stellen im Gesicht der Kölnerin Fäden, die sich in den kommenden Wochen aber von alleine auflösen würden, wie sie weiter schilderte.
Von ihren Anhängern bekam Brenda für den Eingriff allerdings weniger Komplimente, stattdessen hagelte es in der Kommentarspalte des Beitrags massive Kritik, wovon sich die 22-Jährige jedoch kein bisschen beeindrucken ließ.
Brenda Brinkmann bereut Grübchen-Eingriff keine Sekunde
"Hater würden sagen, es sind keine Grübchen und ich hab mich verunstaltet", schrieb Brenda in der Bildunterschrift des Beitrags und hatte ihrerseits eine deutliche Botschaft an ihre Kritiker, die da lautete: "Lasst die Leute machen und verbreitet keinen Hass. Wer Hass in sich trägt, führt ein verbittertes Leben. Liebe Grüße an der Stelle, fühlt euch gedrückt."
Die ehemalige "Too Hot to Handle"-Kandidatin betonte darüber hinaus, dass sie den Eingriff bislang "nicht eine Sekunde bereut habe", ganz im Gegenteil. "Ich wusste, dass mir das stehen würde!", stellte sie stattdessen klar und grinste demonstrativ in die Kamera.
Und dass Brenda sich selbst gefällt, ist letztlich ohnehin das Einzige, was zählt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/brenda_bkn