Plötzlich zwei Löcher in den Wangen: Reality-Sternchen lässt sich Grübchen operieren

Köln - Ex-" Temptation Island VIP "-Teilnehmerin Brenda Brinkmann (22) hat ihre Community jüngst mit einem ungewöhnlichen Eingriff überrascht, den sie an sich vornehmen ließ: Die Reality-TV-Darstellerin ließ sich künstliche Grübchen in die Wangen operieren.

Die 22-Jährige unterzog sich kürzlich einem ungewöhnlichen Schönheits-Eingriff und ließ sich künstliche Grübchen operieren. © Bildmontage: Instagram/brenda_bkn

Das zeigte Brenda ihren mehr als 130.000 Fans kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal und präsentierte dort voller Stolz das Ergebnis, das so jedoch noch nicht "final" sei, wie sie erklärte. "Es werden keine Löcher in meinem Gesicht bleiben", erläuterte das Reality-Sternchen nämlich.

Bei dem Eingriff wurde nach Brendas Schilderungen mit einem Faden der Muskel in ihren Wangen fixiert, wobei man "hoffe, dass mit dem Faden quasi ein Loch im Muskel erzeugt wurde", wodurch dann das Grübchen entstehe.

Noch befinden sich an den operierten Stellen im Gesicht der Kölnerin Fäden, die sich in den kommenden Wochen aber von alleine auflösen würden, wie sie weiter schilderte.

Von ihren Anhängern bekam Brenda für den Eingriff allerdings weniger Komplimente, stattdessen hagelte es in der Kommentarspalte des Beitrags massive Kritik, wovon sich die 22-Jährige jedoch kein bisschen beeindrucken ließ.