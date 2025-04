Neue Details nach plötzlichem Tod des "Würstchenkönigs": So starb Manni Kratz

Marbella (Spanien) - Im Alter von 71 Jahren ist TV-Auswanderer Manfred Kratz am Dienstag völlig überraschend gestorben . Nun wurden erste Details zum Tod des "Würstchenkönigs" publik.

Manfred "Manni" Kratz (†71, l.) wurde als Würstchenkönig bekannt. © Instagram/rebeccakratzofficial (Screenshot)

Wie RTL einen Tag nach dem plötzlichen Ableben des Kult-Imbiss-Besitzers berichtete, hatte Manni am 2. April einen Herzinfarkt erlitten, woraufhin der Vater von "Goodbye Deutschland"-Star Rebecca Kratz (39) einige Tage in einer Klinik verbracht hatte.

An seinem Todestag sei der 71-Jährige demnach "einfach umgekippt", als er dem Gärtner gerade die Tür öffnen wollte. Seine Ehefrau habe sich zu diesem Zeitpunkt im oberen Stockwerk des gemeinsamen Hauses an der Costa del Sol in Marbella aufgehalten.

Sein plötzlicher Tod hat nun dafür gesorgt, dass der Auswanderer sein nächstes großes Projekt nicht mehr verwirklichen konnte. Nach RTL-Informationen soll Manni zuletzt nämlich geplant haben, eine Biografie zu veröffentlichen, habe sogar bereits ein erstes Manuskript entworfen.

Diesen Traum konnte der "Würstchenkönig" sich leider nicht mehr erfüllen.