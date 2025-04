Plötzlicher Tod mit †17: "The Voice Kids"-Talent stirbt nach Schlaganfall

São João Batista (Brasilien) - Die 17-jährige Sängerin Karen Silva, bekannt aus " The Voice Kids ", ist plötzlich verstorben.

Karen Silva (†17) wurde durch ihren Auftritt bei The Voice Kids berühmt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/eukarensilvaoficial

Mit nur zwölf Jahren verzauberte die Brasilianerin Karen Silva Millionen Zuschauer bei The Voice Kids und machte sich einen Namen in der Musikwelt.

Jetzt ist sie überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben.

Das Management der jungen Sängerin gab die traurige Nachricht über ihren Instagram-Account bekannt.

Karen hatte demnach am 18. April einen schweren Schlaganfall erlitten und lag seitdem im Krankenhaus São João Batista in Volta Redonda. Trotz intensiver Behandlung starb sie schließlich am Donnerstagmorgen.