Podcast-Paar bringt Laeiszhalle zum Beben: "Einfach magisch"

Hamburg - Erstes Heimspiel für das Podcast-Duo " Zwei Dreissiger ", Melisa Dobrić (31) und Florian Dobrić-Gerl (30), am Mittwochabend in der Hamburger Laeiszhalle. Der vorletzte Termin ihrer "ENDLICH TOUR" hielt nicht nur für das Publikum, sondern auch für die beiden selbst einige Überraschungen bereit.

Allem voran stand an diesem Abend der Humor. Zwar zeigt das Paar auch in jeder Folge des Podcasts ihre lustige Seite und nimmt sich gerne mal selbst auf die Schippe, was jedoch am Mittwochabend schließlich in der Liveshow passierte, übertraf sicherlich die Erwartungen vieler. Chapeau!

Besonders Flo hat seine inzwischen trainierten Stimmbänder genutzt und mit "Shivers" von Ed Sheeran (32) dem Publikum schon in der ersten Minute des Auftritts ordentlich eingeheizt. Natürlich unterstützt von Podcast-Partnerin und Ehefrau Melisa, die auch den ein oder anderen Part des "Signature-Songs" zum Besten gab.

Kurz nach 20 Uhr sind sie am Mittwoch auf die Bühne getreten. Getreten ist allerdings das falsche Wort. Unter tosendem Applaus und wedelnden weißen Servietten - eine kleine Anspielung auf die Hochzeit der beiden auf Mallorca - sind sie vor die bebende Menge getanzt. Und das zu einem ganz bestimmten Lied, das vor allem treuen Podcast-Hörern nicht unbekannt sein sollte.

Jede Stadt im Rahmen der "ENDLICH TOUR" des Podcast-Ehepaars war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. © Montage: Katarina Fedora/Annabel Spinler

Zwischen "Dingen die einem eigentlich egal sein könnten", der "FAS (Frage an Melisa)" und der "FDH (Frage der Hörer*innen)" plauderten die beiden in ihrer herzlichen und humorvollen Art aus dem Nähkästchen ihrer Ehe und ließen die etwa 700 Gäste an unterschiedlichsten realen Erlebnissen ihres Lebens teilhaben.

Diverse Einblicke in tägliche "Ehe-Krisen", kuriose Urlaubsbegegnungen mit "dem Herr Anwalt" und eine ganz bestimmte Geschichte einer Dreiecks-, fast schon Vierecksbeziehung, die in einer Hörer-Mail an die beiden offenbart wurde, sorgten dabei für immer wiederkehrende Lachflashs beim überwiegend weiblichen Publikum.

Diese Story war neben der Geschichte über "Olli und Elke" am Nachbartisch im Norditalien-Urlaub und der Enthüllung des Geschlechts ihres noch ungeborenen Babys sicherlich ein weiteres Highlight des Abends. Gemeinsam mit dem Publikum wurde das Beziehungsdilemma zwischen der Hörerin, ihrem Ehemann, ihrer parallel laufenden Beziehung und dessen Ehefrau erörtert und diskutiert, wie man nach mehreren Jahren Doppelleben doch noch einen Ausweg aus diesem Gefühlswirrwarr, das die Verfasserin selbst immer wieder als "einfach magisch" bezeichnete, finden könnte. Dieser Satz entwickelte sich letztlich als Insider des Abends und findet sich inzwischen sogar als Rezension unter dem Instagram-Tour-Posting zu Hamburg wieder.

Leer nach Hause gehen musste übrigens keiner: In einer Quiz-Runde konnten sich treue Hörer beweisen und zeigen, wie gut sie das Podcast-Paar kennen. Zur Belohnung gab es einen Tour-Sweater. Und Melisa und Flo? Die wurde von ihren Fans mit Blumen überströmt und schienen ziemlich beseelt nach Hause zu gehen. Auf Instagram schrieb das Paar abschließend: "Hamburg - das hat unsere Erwartungen BEI WEITEM übertroffen 🥹 Danke für alles ❤️".