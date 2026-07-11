"Police Academy 2" und "Die nackte Kanone 2½": Schauspieler Peter Van Norden ist tot

Peter Van Norden (r.) ist im Alter von 75 Jahen verstorben. Hier zu sehen als "Vinnie Schtulman" in "Police Academy 2 - Jetzt geht's erst richtig los (1985)" an der Seite von Carey Mahoney (Steve Guttenberg). © IMAGO / Everett Collection

Er verstarb am Donnerstag (Ortszeit), wie sein Sohn Robert in den sozialen Medien schrieb. "Er war ein großartiger Vater, Ehemann, Freund und ein hoch angesehenes Mitglied der Theatergemeinschaft. Wir werden ihn vermissen", so Robert Van Norden.

Auch die Ehefrau des Schauspielers Wendy bestätigte seinen Tod gegenüber TMZ. Laut Bericht ging Van Norden friedlich von der Welt. In seinen letzten Stunden in einem Hospiz in Südkalifornien wäre sie bei ihm gewesen. Er litt unter mehreren gesundheitlichen Problemen, hieß es.

Peter Van Norden wurde vor allem durch seine Rolle des "Vinnie Schtulman" in "Police Academy 2 - Jetzt geht's erst richtig los (1985)" bekannt. Hier war er als der erste Partner von Steve Guttenbergs (67) Figur "Carey Mahoney" zu sehen.

1991 stellte er "John Sununu" im Film "Die nackte Kanone 2½" dar - einen ehemaligen Stabschef des Weißen Hauses.