"Song Trip" geht weiter: ZDF schickt diese Musik-Stars auf Weltreise

Mainz - Deutsche Musik -Stars verlassen ihre Komfortzone und tauchen in fremde Kulturen ein: Das ZDF spendiert seinem Format "Song Trip" eine zweite Staffel und schickt Pop- und Rocksänger erneut auf Musikreise rund um die Welt .

Peter Maffay (76, v.l.n.r.), Nico Santos (33), Yvonne Catterfeld (46) und Rea Garvey (53) begeben sich auf Musikreise rund um den Globus. © ZDF und Sami Grill

Wie der Sender in einer Mitteilung verrät, sind in diesem Jahr Nico Santos (33), Rea Garvey (53), Yvonne Catterfeld (46) und Peter Maffay (76) am Start.

Ihre Aufgabe: Sich an ihren jeweiligen Reisezielen mit den musikalischen Traditionen vertraut machen.

On top nehmen sie einen ihrer Hits mit örtlichen Künstlern und Künstlerinnen neu auf, wodurch eine noch nie gehörte Version entstehen soll.

Nach ihren Abenteuern kommen die vier Musiker zusammen, um sich ihre Folgen gemeinsam anzusehen und über ihr Erlebtes auszutauschen.

Start der ersten Folge ist am 17. Juli ab 23.30 Uhr im ZDF. In der Mediathek ist die Staffel bereits abrufbar.

Peter Maffay zieht es auf seinem Song Trip ins US-amerikanische Nashville, wo er die Wurzeln der Country-Musik erkundet.

Auf seiner Reise durch ikonische Country-Bars und das legendäre Black Bird Studio, in dem schon Stars wie Dolly Parton (80) und Taylor Swift (36) Songs aufgenommen haben, wird er merken, dass Country in der Südstaaten-Stadt ein echtes Lebensgefühl ist.