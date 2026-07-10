"Song Trip" geht weiter: ZDF schickt diese Musik-Stars auf Weltreise
Mainz - Deutsche Musik-Stars verlassen ihre Komfortzone und tauchen in fremde Kulturen ein: Das ZDF spendiert seinem Format "Song Trip" eine zweite Staffel und schickt Pop- und Rocksänger erneut auf Musikreise rund um die Welt.
Wie der Sender in einer Mitteilung verrät, sind in diesem Jahr Nico Santos (33), Rea Garvey (53), Yvonne Catterfeld (46) und Peter Maffay (76) am Start.
Ihre Aufgabe: Sich an ihren jeweiligen Reisezielen mit den musikalischen Traditionen vertraut machen.
On top nehmen sie einen ihrer Hits mit örtlichen Künstlern und Künstlerinnen neu auf, wodurch eine noch nie gehörte Version entstehen soll.
Nach ihren Abenteuern kommen die vier Musiker zusammen, um sich ihre Folgen gemeinsam anzusehen und über ihr Erlebtes auszutauschen.
Start der ersten Folge ist am 17. Juli ab 23.30 Uhr im ZDF. In der Mediathek ist die Staffel bereits abrufbar.
Peter Maffay zieht es auf seinem Song Trip ins US-amerikanische Nashville, wo er die Wurzeln der Country-Musik erkundet.
Auf seiner Reise durch ikonische Country-Bars und das legendäre Black Bird Studio, in dem schon Stars wie Dolly Parton (80) und Taylor Swift (36) Songs aufgenommen haben, wird er merken, dass Country in der Südstaaten-Stadt ein echtes Lebensgefühl ist.
Stars lassen Hits neu aufleben
Gemeinsam mit dem Musiker David Graham tüftelt Maffay an einer Neuinterpretation seines Hits "Sommer in der Nacht". Seine Feuertaufe erhält der Song vor Live-Publikum im Layla's Honky Tonk am Broadway, einer Kult-Bar mitten im Herzen der Stadt.
Der Deutschrocker zeigt sich angesichts der Zusammenarbeit mit dem Country-Künstler begeistert: "Genau das hat uns alle interessiert: Dass du über Musik zueinander findest und jemanden kennenlernst, und diese ganzen Vorurteile, die im Raum schwimmen, abbaust."
Auch Yvonne Catterfeld, die es auf ihrem Trip nach Kap Verde verschlägt, gerät ins Schwärmen. "Ich finde, es gibt wenig Formate, die so eine Tiefe haben und die wirklich auch nochmal die Musik so in den Vordergrund stellen."
Gemeinsam mit den lokalen Stars Fattú Djakité und DIEG entsteht eine komplett neue Version ihres Hits "Irgendwas".
Titelfoto: Montage: ZDF und Stefan Cordes, ZDF/Stefan Cordes