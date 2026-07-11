"Let's Dance"-Star legt sich unters Messer und erfüllt sich einen Traum
Hamburg - Besonderer Tag für Patricija Ionel (31): Die Profi-Tänzerin, unter anderem bekannt durch die TV-Show "Let's Dance", hat sich einer großen Operation unterzogen - und kann nun wieder gucken wie ein Adler.
Vor dem Eingriff hatte die Wahl-Hamburgerin ihren Fans auf Instagram mitgeteilt, dass sie sich aufgrund ihrer Sehschwäche unters Messer legen werde. Das Ziel: Durch eine neue Linse in beiden Augen wieder ohne Sehhilfe durchs Leben gehen zu können.
"Es war mein Traum seit mindestens einem Jahrzehnt, ohne Brille und Kontaktlinsen zu leben und das lästige Mitnehmen von Spüllösungen und Co. auf Reisen nicht zu haben", erläuterte die dreifache Mutter und ehemalige "Miss Litauen".
Eigentlich habe sie sich die Augen lasern lassen wollen, diese Option sei in ihrem Fall jedoch nicht durchführbar gewesen. Zum Glück habe es die Möglichkeit neuer Linsen gegeben - für circa 7000 Euro, wie die 31-Jährige berichtete.
Die Investition scheint sich jedoch gelohnt zu haben. Nach der Operation meldete sich Patricija überglücklich bei ihrer Community. "Ich sehe scharf und habe keine Schmerzen", jubelte die Showdance-Weltmeisterin von 2022.
Patricija Ionel schwärmt nach Augen-OP von ihrer neuen Sehkraft
Patricija Ionel appelliert nach Augen-OP an ihre Fans, sich auch zu trauen
Ein großer Pluspunkt der Methode sei die schnelle Heilung. An den ersten beiden Tagen nach dem Einsetzen der neuen Linsen sei sie noch extrem vorsichtig gewesen, habe Angst gehabt, ihre Augen zu berühren. "Jetzt vergesse ich manchmal schon, dass ich eine Augen-OP hatte", so die Hamburgerin ehrlich.
Es kehre langsam wieder Normalität ein, unterstrich die 31-Jährige, die sich am Freitag schon wieder mit einer speziellen Sonnenbrille ins Freie traute und mit Ehemann Alexandru (31) sowie den drei gemeinsamen Kindern das Wetter genoss.
Sie sei "super glücklich", sich für den Eingriff entschieden zu haben, verdeutlichte Patricija. An ihre Follower appellierte sie deshalb abschließend: "Traut euch, geht zum Arzt und lasst euch untersuchen."
Titelfoto: Fotomontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Instagram/bellatricija