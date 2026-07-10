Sex-Expertin Paula Lambert über ihre Kindheit: "Es war einfach scheiße"

Berlin - Paula Lambert (52) kennen viele als schlagfertige Sex-Kolumnistin und Moderatorin der TV-Sendung "Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten". Doch hinter ihrer offenen und selbstbewussten Art steckt die schmerzhafte Vergangenheit, als Tochter einer drogenabhängigen Mutter.

Die Kindheit von Paula Lambert (52) war vor allem durch Vernachlässigung geprägt. (Archivfoto) © Imago/eventfoto54

Im Podcast "Unter uns gesagt" spricht Lambert offen über ihre frühen Jahre. Ihre Eltern seien bei ihrer Geburt 1974 gerade einmal 20 Jahre alt gewesen und hätten sich kaum gekannt. Ihre Mutter sei zu dieser Zeit bereits schwer drogenabhängig gewesen.

Die Sucht habe das Leben ihrer Mutter immer stärker bestimmt. "Ich lag alleine in der Wohnung rum", erinnert sich die gebürtige Münchnerin. Schließlich wurden Nachbarn aufmerksam und griffen ein. Sie holten das Kind aus der Wohnung – und nahmen sie als Pflegekind auf.

Doch ihre leibliche Mutter wollte die Vormundschaft zunächst nicht abgeben. Ein Gericht entschied, dass Paula zu ihrer Mutter zurückkehren sollte.

Für das damals noch junge Mädchen ein harter Einschnitt: Ihre Pflegeeltern habe sie danach zwei Jahre lang nicht wiedergesehen.

Die Beziehung zu ihrer Mutter beschreibt Paula Lambert als emotional belastend. Ihre Mutter sei sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt gewesen und habe ihre Tochter nicht immer beachtet. "Es war einfach scheiße", sagt 52-jährige heute.

Als Kind habe sie versucht, sich die schwierigen Umstände schön zu reden. "Ich habe das immer so verkauft, als wäre es witzig, dass sie so sprunghaft ist", erzählt Lambert.