Pompöse Lugner-Beerdigung: Deshalb kam Ehefrau Simone erst später

Wien - Richard "Mörtel" Lugner (†91) mag's auch zum Abschied noch pompös! In Wien fand am Samstag die Trauerfeier für den Baulöwen statt.

Witwe Simone (42) kam später zur Trauerfeier ihres verstorbenen Mannes Richard "Mörtel" Lugner (†91). © Georg Hochmuth/APA/dpa

Nach seinen Wünschen wurde die Gedenkstunde im Stephansdom ein wenig wie einer seiner geliebten Gesellschaftsanlässe inszeniert.

So durften die Schönen und Prominenten, Interviews im Kirchenschiff, Nahaufnahmen und schnulzige Musik nicht fehlen.

Als der Sarg in die Kirche getragen wurde, war die Familie dabei, Witwe Simone (42) aber nicht. Sie kam 20 Minuten später mit Stretch-Limousine zur Kirche, in einem bodenlangen schwarzen Kleid mit Goldgürtel.

Am Sarg hatte sie einen Rosenkranz in Herzchenform platziert, mit der Aufschrift "Was bleibt ist deine Liebe, deine Jahre voller Leben und das Leuchten in den Augen aller, die von dir erzählen."