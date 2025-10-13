Popsänger auf offener Straße getötet: Täter kamen aus dem Nichts

Mexiko City (Mexiko) - Der argentinische Popsänger Fede Dorcaz (†29) wurde am Donnerstag in Mexiko Opfer eines Gewaltverbrechens.

Fede Dorcaz (†29) wurde mit seiner lateinamerikanischen Musik berühmt. © Screenshoot/Instagram/fededorcaz

Nach Angaben spanischer Medien war der "Las Estrellas Bailan en Hoy"-Teilnehmer - das mexikanische "Let's Dance" - nach einem langen Probentag auf dem Weg nach Hause, als Unbekannte auf Motorrädern seinen Wagen kreuzten. Auf einer Ringstraße in Mexiko City attackierten die Täter Dorcaz' Auto, berichtet die "El Universal".

Als der 29-Jährige aus seinem Wagen floh, traf ihn eine Kugel in den Hals. Der Sänger verstarb noch am Unfallort.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob es sich bei dem Angriff um einen Raubüberfall oder einen geplanten Mordanschlag handelt.

Das Produktionsteam der Tanzshow veröffentlichte kurz nach Bekanntwerden der Tat einen emotionalen Post auf seinem Instagram-Account "canalestrellas". Mit den Worten "Wir trauern mit seiner Familie, seinen Eltern und seiner Freundin Mariana Ávila" richtet sich das Team an seine Angehörigen.